Чого очікувати від «Омікрон-хвилі»? Дивимось на інші країни

Потреба у вакцинації, як ніколи гостра

Чи «Омікрон» демонструє неефективність вакцинації і імунітету після Covid-19?

Ось декілька свіжих графіків по статистичних показниках «Омікрон-хвилі», порівняно з попередніми, з різних країн.

Чим вони дивують?

Практично «вертикальним» зростанням кількості нових випадків до рекордної висоти в країнах-лідерах по вакцинації – Ізраїлі, Західній Європі і Канаді, і дещо більш повільним – в США, де відсоток вакцинованих є нижчим (62%).

А далі, після вузького піку, без натяку на плато, одразу дуже швидкий спад.

Таку унікальну динаміку інфікування під час «Омікрон-хвилі» підтверджує більш об‘єктивний показник, порівняно з даними тестувань – вміст РНК вірусів в каналізації.

Різкий і значний підйом захворюваності легко пояснити унікально високими заразністю «Омікрону» і ухилянням від імунного захисту після Covid-19 і вакцинації. Зокрема, за даними Імператорського коледжу Лондону, для «Омікрону» риск ре-інфекції в 5.4 рази вищий, ніж для «Дельти».

Але чим пояснити швидкий спад? Можливо, значно більшим, ніж раніше, прошарком осіб з імунним захистом, при всій його зменшеній ефективності?

Чи «Омікрон-хвиля» демонструє неефективність вакцинації і імунітету після Covid-19?

Точно ні, бо бурхливий ріст захворюваності зазвичай супроводжується значно меншим приростом кількості госпіталізованих і померлих, порівняно з попередніми хвилями.

За свіжими даними ПАР (пре-принт з врахуванням статі, віку, супутніх хвороб, вакцинального статусу і перенесеного Covid-19) ризик смерті від Covid-19 під час «Омікрон-хвилі» виявився на 60% меншим, ніж під час попередньої «Дельта-хвилі».

Робити прогнози, як саме пройде «Омікрон-хвиля» в Україні, спираючись на досвід Ізраїлю, країнах Західної Європи, США і Канаді, і навіть ПАР, є невдячним заняттям. З одного боку, маємо низький прошарок вакцинованих навіть двома дозами, але з іншого – суттєво більшу, ніж в передових країнах, частку тих, хто перехворів. Скоро побачимо.

Але більш інтригуючим є питання, як зміниться хід пандемії після «Омікрону», оскільки з ним зустрінеться кожен. В буквальному сенсі цього слова.

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Джерело: блог Катерини Амосовой

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