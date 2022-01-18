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    Думки вголос

    Чого очікувати від «Омікрон-хвилі»? Дивимось на інші країни

    Потреба у вакцинації, як ніколи гостра - Чого очікувати від «Омікрон-хвилі»? Дивимось на інші країни
    Потреба у вакцинації, як ніколи гостра
    фото з відкритих джерел

    Чи «Омікрон» демонструє неефективність вакцинації і імунітету після Covid-19?

    Ось декілька свіжих графіків по статистичних показниках «Омікрон-хвилі», порівняно з попередніми, з різних країн.

    Чим вони дивують?

    Практично «вертикальним» зростанням кількості нових випадків до рекордної висоти в країнах-лідерах по вакцинації – Ізраїлі, Західній Європі і Канаді, і дещо більш повільним – в США, де відсоток вакцинованих є нижчим (62%).

    А далі, після вузького піку, без натяку на плато, одразу дуже швидкий спад.

    Таку унікальну динаміку інфікування під час «Омікрон-хвилі» підтверджує більш об‘єктивний показник, порівняно з даними тестувань – вміст РНК вірусів в каналізації.

    Різкий і значний підйом захворюваності легко пояснити унікально високими заразністю «Омікрону» і ухилянням від імунного захисту після Covid-19 і вакцинації. Зокрема, за даними Імператорського коледжу Лондону, для «Омікрону» риск ре-інфекції в 5.4 рази вищий, ніж для «Дельти».

    Але чим пояснити швидкий спад? Можливо, значно більшим, ніж раніше, прошарком осіб з імунним захистом, при всій його зменшеній ефективності?

    Чи «Омікрон-хвиля» демонструє неефективність вакцинації і імунітету після Covid-19?

    Точно ні, бо бурхливий ріст захворюваності зазвичай супроводжується значно меншим приростом кількості госпіталізованих і померлих, порівняно з попередніми хвилями.

    За свіжими даними ПАР (пре-принт з врахуванням статі, віку, супутніх хвороб, вакцинального статусу і перенесеного Covid-19) ризик смерті від Covid-19 під час «Омікрон-хвилі» виявився на 60% меншим, ніж під час попередньої «Дельта-хвилі».

    Робити прогнози, як саме пройде «Омікрон-хвиля» в Україні, спираючись на досвід Ізраїлю, країнах Західної Європи, США і Канаді, і навіть ПАР, є невдячним заняттям. З одного боку, маємо низький прошарок вакцинованих навіть двома дозами, але з іншого – суттєво більшу, ніж в передових країнах, частку тих, хто перехворів. Скоро побачимо.

    Але більш інтригуючим є питання, як зміниться хід пандемії після «Омікрону», оскільки з ним зустрінеться кожен. В буквальному сенсі цього слова.

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    Джерело: блог Катерини Амосовой

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    Теги: США статистика вакцинація коронавірус
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    Чого очікувати від «Омікрон-хвилі»? Дивимось на інші країни