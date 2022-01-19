Британія скасовує носіння масок та Covid-паспортів

Британія скасує більшість коронавірусних обмежень до кінця січня

У Великій Британії вирішили скасувати заходи боротьби з коронавірусом, включаючи вимогу носити захисні маски, перебувати на самоізоляції, працювати з дому, а також сертифікати про вакцинацію. Про це заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час виступу в парламенті 19 січня.

«У країні загалом ми продовжуватимемо пропонувати використовувати маски для обличчя в закритих або людних місцях, особливо коли ви контактуєте з людьми, яких зазвичай не зустрічаєте, але більше не буде кримінальної відповідальності для будь-кого, хто вирішить не носити їх», – сказав він.

WATCH LIVE: My statement in the @HouseofCommons on coronavirus https://t.co/z9d8FbTElU — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 19, 2022

За словами Джонсона, вже відзавтра, 20 січня, не будуть вимагати носити маски у шкільних класах.

Окрім цього, з наступного четверга, 27 січня, у Британії скасують вимогу щодо Covid-сертифікатів.

«Організації, звичайно, можуть добровільно використати Covid-документ, але ми припинимо обовʼязкову сертифікацію статусу Covid в Англії», – сказав Джонсон.

Також британський прем’єр підтвердив намір скасувати вимогу щодо самоізоляції «найближчими тижнями», але зауважив, що поки люди, в яких буде позитивний результат тесту на коронавірус, повинні будуть перебувати на самоізоляції.

«Чинність положень про самоізоляцію закінчуються 24 березня, і я дуже сподіваюся, що не продовжуватиму їх», – заявив він.

Окремо Джонсон повідомив, що також буде переглянуто правила подорожей.

Зазначимо, раніше прем’єр-міністр Британії потрапив у скандал через вечірку, яка відбулася під час дії карантинних обмежень у квітні 2021 року.

Згодом Джонсон вибачився перед Єлизаветою II за вечірку перед похороном принца Філіпа.