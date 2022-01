Британія скасовує носіння масок та Covid-паспортів

У Великій Британії вирішили скасувати заходи боротьби з коронавірусом, включаючи вимогу носити захисні маски, перебувати на самоізоляції, працювати з дому, а також сертифікати про вакцинацію. Про це заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час виступу в парламенті 19 січня.

«У країні загалом ми продовжуватимемо пропонувати використовувати маски для обличчя в закритих або людних місцях, особливо коли ви контактуєте з людьми, яких зазвичай не зустрічаєте, але більше не буде кримінальної відповідальності для будь-кого, хто вирішить не носити їх», – сказав він.

