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    Британія скасовує носіння масок та Covid-паспортів

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    У Великій Британії суттєво послаблюють карантинні вимоги&nbsp; - Британія скасовує носіння масок та Covid-паспортів
    У Великій Британії суттєво послаблюють карантинні вимоги 
    фото: AP Photo/Matt Dunham

    Британія скасує більшість коронавірусних обмежень до кінця січня

    У Великій Британії вирішили скасувати заходи боротьби з коронавірусом, включаючи вимогу носити захисні маски, перебувати на самоізоляції, працювати з дому, а також сертифікати про вакцинацію. Про це заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час виступу в парламенті 19 січня.

    «У країні загалом ми продовжуватимемо пропонувати використовувати маски для обличчя в закритих або людних місцях, особливо коли ви контактуєте з людьми, яких зазвичай не зустрічаєте, але більше не буде кримінальної відповідальності для будь-кого, хто вирішить не носити їх», – сказав він.

    За словами Джонсона, вже відзавтра, 20 січня, не будуть вимагати носити маски у шкільних класах.

    Окрім цього, з наступного четверга, 27 січня, у Британії скасують вимогу щодо Covid-сертифікатів.

    «Організації, звичайно, можуть добровільно використати Covid-документ, але ми припинимо обовʼязкову сертифікацію статусу Covid в Англії», – сказав Джонсон.

    Також британський прем’єр підтвердив намір скасувати вимогу щодо самоізоляції «найближчими тижнями», але зауважив, що поки люди, в яких буде позитивний результат тесту на коронавірус, повинні будуть перебувати на самоізоляції.

    «Чинність положень про самоізоляцію закінчуються 24 березня, і я дуже сподіваюся, що не продовжуватиму їх», – заявив він.

    Окремо Джонсон повідомив, що також буде переглянуто правила подорожей.

    Зазначимо, раніше прем’єр-міністр Британії потрапив у скандал через вечірку, яка відбулася під час дії карантинних обмежень у квітні 2021 року.

    Згодом Джонсон вибачився перед Єлизаветою II за вечірку перед похороном принца Філіпа.

    Теги: Велика Британія карантин Борис Джонсон коронавірус
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    Британія скасовує носіння масок та Covid-паспортів