Covid-19 може вражати мозок сильніше за хворобу Альцгеймера

Симптоми розладу пам'яті та психічних функцій можуть залишатися тривалий час після одужання

Дослідники Асоціації боротьби з хворобою Альцгеймера з'ясували, що коронавірусна інфекція здатна завдати людському мозку більшої шкоди, ніж це може зробити хвороба Альцгеймера, повідомляє Daily Mail.

Найбільший ризик мають люди з тяжкою стадією захворювання, яким необхідна госпіталізація. Зазначається, що симптоми розладу пам'яті та психічних функцій можуть залишатися у пацієнта досить тривалий час.

Фахівці провели спостереження за літніми пацієнтами з ураженням мозку, у яких не було виявлено зниження когнітивних функцій або деменції до госпіталізації через Covid-19. Виявилося, що через деякий час після їх інфікування сім маркерів ушкодження головного мозку стали значно вищими, ніж у пацієнтів без коронавірусу, але з хворобою Альцгеймера.

Померлі від коронавірусу в лікарні мали рівні даних показників вищі, ніж у тих, кого виписали та відправили додому, помітили вчені.

Раніше вчені виявили, що щеплення від грипу знижують ризик розвитку деменції.

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