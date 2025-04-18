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NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена
Днями Байден виступав на конференції в Чикаго
фото: АР

Байден просить гонорар на 25% менше, ніж Обама у 2017 після відходу з посади

Колишній президент США Джо Байден пропонує свої послуги у якості спікера на публічних заходах після завершення свого президентського терміну. New York Post назвала суму гонорару, передає «Главком».

За інформацією джерел New York Post, Байден просить гонорар у розмірі $300 тис. за одну лекцію чи виступ. Проте, за даними джерел видання, організатори заходів не поспішають укладати контракти за таку високу ставку.

Втім, як пише газета, справа зовсім не в сумі. Зазначається, що охочих запросити Байдена на виступ чи лекцію доволі мало.

«Деякі з його власних колишніх помічників кажуть, що 82-річному чоловікові настав час назавжди залишити центр уваги після того, як у вівторок він згадав про «кольорових дітей» у своєму першому публічному зверненні після відставки», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними джерел, Байден у своїх промовах часто має неточності.

Ще одне джерело повідомило, що стандартна ціна за виступ 46-го президента становить $300 тис, що на 25% нижче за суму, яку просив Барак Обама після відходу з посади в 2017 році.

Нагадаємо, днями 46-й президент США Джо Байден виступив із першою публічною промовою після завершення свого президентського терміну. 

Виступ відбувся в Чикаго на конференції Асоціації адвокатів, консультантів і представників людей з інвалідністю. Публіка зустріла колишнього президента оплесками та вигуками. Його промова тривала майже пів години.

У своїй промові Байден різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її у підриві роботи Управління соціального забезпечення.

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Теги: президент послуги Джозеф Байден гроші

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