Зеленський пояснив, у який момент запрацює часткове припинення вогню

Зеленський: Тут віри рускім немає, але я вважаю, що ми будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиша на морі та припинення вогню по енергетичних об’єктах мають розпочатися з моменту публікації заяви США про підсумок переговорів у Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

«У мене є питання щодо того, як все це буде імплементуватись. Авжеж з поверненням нашої команди я хочу більш деталей. На сьогодні це звучить так, що міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію? Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень», – розповів Зеленський.

Президент при цьому наголосив, що довіри росіянам немає.

«Тут віри рускім немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними (…) і будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості українсько-американської зустрічі», – сказав президент.

Нагадаємо, під час останніх переговорів між Україною, США та Росією не вдалося узгодити спільне комюніке, тому поки було опублікований документ результатів експертних груп США та України та США та Росії по Чорному морю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

Основні пункти, які вдалося узгодити, включають: