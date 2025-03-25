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Зеленський пояснив, у який момент запрацює часткове припинення вогню

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський пояснив, у який момент запрацює часткове припинення вогню
Зеленський: Часткове припинення вогню має запрацювати з моменту публікації заяви США
фото надане пресслужбою президента України

Зеленський: Тут віри рускім немає, але я вважаю, що ми будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості 

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиша на морі та припинення вогню по енергетичних об’єктах мають розпочатися з моменту публікації заяви США про підсумок переговорів у Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

«У мене є питання щодо того, як все це буде імплементуватись. Авжеж з поверненням нашої команди я хочу більш деталей. На сьогодні це звучить так, що міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію? Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень», – розповів Зеленський.

Президент при цьому наголосив, що довіри росіянам немає.

«Тут віри рускім немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними (…) і будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості українсько-американської зустрічі», – сказав президент.

Нагадаємо, під час останніх переговорів між Україною, США та Росією не вдалося узгодити спільне комюніке, тому поки було опублікований документ результатів експертних груп США та України та США та Росії по Чорному морю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

Основні пункти, які вдалося узгодити, включають:

  • Тиша на морі. Забезпечення вільного судноплавства для цивільних і торгових суден, а також припинення обстрілів портової інфраструктури.
  • Тиша в ударах по енергетичних об'єктах. Україна передала США список своїх енергетичних об'єктів, які потребують захисту.
  • Контроль і моніторинг. Передбачено залучення третіх сторін, таких як країни Європи, Туреччина та держави Близького Сходу, для контролю за дотриманням режиму тиші.
  • Рух до сталого миру. США запропонували зафіксувати цей пункт як основу для подальших дій.

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Теги: Туреччина міністр Володимир Зеленський Україна президент

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