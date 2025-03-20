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Брифінг президента Зеленського: головні тези

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Брифінг президента Зеленського: головні тези
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
фото: Офіс президента

За словами Зеленського, питання територій буде найскладнішим

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами ввечері 19 березня. Президент розповів про телефонну розмову з американським лідером Трампом, кроки для наближення миру та можливість повного припинення вогню зараз, перемовини між США та Росією, про невизнання нашою державою окупованих українських територій Росією.

«Главком» зібрав головні заяви президента України.

Розмова Зеленського та Трампа

Зеленський сказав президенту США, що поняття «цивільна інфраструктура» є всеосяжним. Україна, за його словами, підготує список того, що може вважатися цивільною інфраструктурою. Це може бути залізниця та портова інфраструктура.

Питання припинення ударів цивільній інфраструктурі було однією з тем, яку обговорювали Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Зеленський та Трамп обговорювали відновлення ЗАЕС. Україна, за словами Зеленського, готова говорити зі США стосовно відновлення, модернізації та інвестицій саме в цю станцію.

Територіальне питання

За словами Зеленського, під час перемовин питання територій буде найскладнішим.

«Питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо. Це буде виклик, і ми будемо захищати максимально Україну. Нам буде дуже непросто», – підкреслив президент.

Україна, каже Зеленський, не визнає ніякі території російськими. 

Припинення вогню

Зеленський вважає реалістичним можливість швидкого припинення вогню та такого ж швидкого закінчення війни «якщо є політична воля, яка анонсована всьому світові». Водночас він каже, що припинення вогню «на роки» – це замороження конфлікту і «війна прийде знову».

Український президент підкреслив, що Путін не хоче припинення вогню через декілька факторів. Бо він не знаходиться в слабкій позиції на полі бою, він не хоче припинення вогню допоки українські війська контролюють частину Курської області, він накопичує війська, щоб вдарити по Україні і тиснути сильніше та дати собі кращі умови переговорів.

Іноземний контингент в Україні

Україна поки має напрацювати загальні бачення того, де розміщуватиметься іноземний контингент. За словами Зеленського, зараз звучать різні оцінки кількості іноземних військових, адже це залежить від бажання країн.

«Є країни, які готові давати контингент, є – яка готові дати контингент у разі повторної агресії, є ті, які готові розташовувати контингент на кордоні, є ті, які готові розташовувати в небезпечних місцях, у великих містах, є ті, які готові на морі», – сказав президент.

В Україну прибули додаткові літаки F-16

Зеленський заявив, що до України прилетіли додаткові винищувачі F-16.

«Додаткові F-16 прилетіли в Україну, це хороша новина», – сказав глава української держави. Зеленський не повідомив скільки бортів прибуло. «Скільки не скажу», – заінтригував президент.

«Росіяни набрехали, що збили F-16. Брехня, F-16 ніхто не збив, а ось кілька літаків прилетіли в Україну», – підсумував український лідер

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Теги: війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент інфраструктура росіяни перемир'я

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