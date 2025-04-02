У застосунку Monobank стався збій

Фіксуються проблеми зі входом у додаток

Увечері 2 квітня у мобільному застосунку Monobank стався збій. Про це повідомляє «Главком».

У роботі monobank зафіксований збій. Спостерігаються складнощі з входом у застосунок та проведенням транзакцій. У самому Monobank прокоментували інформацію про збій у роботі та запевнили, що триває робота над вирішенням проблеми.

Раніше про планові технічні роботи у застосунку не повідомлялось.

Нагадаємо, Monobank запустив «Дія.Картку». Вона має стати єдиним місцем для всіх державних виплат.

«Першою виплатою там буде «єКнига». Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди», – наголосив співзасновник банку.

Як зазначив Гороховський, на карту клієнти банку також зможуть отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти.