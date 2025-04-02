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У застосунку Monobank стався збій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У застосунку Monobank стався збій

Фіксуються проблеми зі входом у додаток

Увечері 2 квітня у мобільному застосунку Monobank стався збій. Про це повідомляє «Главком».

У роботі monobank зафіксований збій. Спостерігаються складнощі з входом у застосунок та проведенням транзакцій. У самому Monobank прокоментували інформацію про збій у роботі та запевнили, що триває робота над вирішенням проблеми.

У застосунку Monobank стався збій фото 1

Раніше про планові технічні роботи у застосунку не повідомлялось.

Нагадаємо, Monobank запустив «Дія.Картку». Вона має стати єдиним місцем для всіх державних виплат. 

«Першою виплатою там буде «єКнига». Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди», – наголосив співзасновник банку.

Як зазначив Гороховський, на карту клієнти банку також зможуть отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти.

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Теги: банк послуги застосунок

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Девайси

У застосунку Monobank стався збій
У застосунку Monobank стався збій
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