У застосунку Monobank стався збій
Фіксуються проблеми зі входом у додаток
Увечері 2 квітня у мобільному застосунку Monobank стався збій. Про це повідомляє «Главком».
У роботі monobank зафіксований збій. Спостерігаються складнощі з входом у застосунок та проведенням транзакцій. У самому Monobank прокоментували інформацію про збій у роботі та запевнили, що триває робота над вирішенням проблеми.
Раніше про планові технічні роботи у застосунку не повідомлялось.
Нагадаємо, Monobank запустив «Дія.Картку». Вона має стати єдиним місцем для всіх державних виплат.
«Першою виплатою там буде «єКнига». Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди», – наголосив співзасновник банку.
Як зазначив Гороховський, на карту клієнти банку також зможуть отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти.
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