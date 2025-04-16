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«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Найгірший президент в історії США». Трамп відреагував на промову Байдена
Американський президент назвав свого попередника «сонним Джо Байденом»
фото: Reuters

У своїй промові Байден різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа

Чинний глава Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів на критику з боку колишнього президента США Джо Байдена. Трамп назвав його «найгіршим в історії держави». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в Truth Social.

Американський президент вважає, що його попередник винний у тому, що нібито дозволив злочинцям та психічно хворим людям безперешкодно заїхати до США.

«Сонний Джо Байден, найгірший президент в історії Сполучених Штатів, дозволив мільйонам та мільйонам злочинців, чимало з яких убивці, наркоторговці та люди, які звільнилися з в'язниць і психіатричних установ з усього світу, в'їхати в нашу країну через її дуже небезпечний та погано продуманий відкритий кордон. Вибачте, але це моя робота вигнати звідси цих убивць і бандитів. Для цього мене й обрали», – заявив він.

Нагадаємо, 46-й президент США Джо Байден виступив із першою публічною промовою після завершення свого президентського терміну.

Виступ відбувся в Чикаго на конференції Асоціації адвокатів, консультантів і представників людей з інвалідністю. Публіка зустріла колишнього президента оплесками та вигуками. Його промова тривала майже пів години.

У своїй промові Байден різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її у підриві роботи Управління соціального забезпечення. Він зазначив, що скорочення персоналу та обмеження доступу до послуг ставлять під загрозу добробут мільйонів американців, особливо пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечених.

Байден також висловив занепокоєння щодо планів приватизації системи соціального забезпечення та зниження виплат, підкресливши необхідність збереження її як гарантії для громадян, які все життя сплачували внески.

Раніше президент США поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.

«Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – заявив Трамп.

Очільник США знову стверджує, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і це нібито одна з причин, чому розпочалося повномасштабне вторгнення РФ.

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Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден США

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