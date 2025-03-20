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Хабар у 150 тис. грн. Адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцію у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Хабар у 150 тис. грн. Адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцію у Києві
Під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали виклик про порушення тиші в будинку по вулиці Скоропадського
фото: Національна поліція України/Facebook

У Голосіївському районі Києва охоронці порядку виявили незаконний гральний заклад та відвідувачів у ньому

Адміністраторці підпільного грального закладу в Голосіївському районі Києва повідомлено про підозру у спробі дати хабар поліцейським. 34-річна жінка намагалася «вирішити питання на місці», запропонувавши патрульним 150 тис. грн, щоб ті не документували незаконну діяльність та не вилучали обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали виклик про порушення тиші в будинку по вулиці Скоропадського. Приїхавши на місце, охоронці порядку виявили незаконний гральний заклад та відвідувачів у ньому.

За словами правоохоронців, 34-річна працівниця закладу намагалась «вирішити питання на місці» та запропонувала патрульним неправомірну вигоду, аби ті не викликали на місце слідчо-оперативну групу. Поліцейські попередили її про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, однак, не зважаючи на відмову, порушниця продовжувала наполягати, а згодом вклала одному з правоохоронців в руки гроші у сумі майже 150 тис. грн.

Адміністраторка підпільного грального закладу запропонувала 150 тис. грн хабаря поліцейським за негласний дозвіл на роботу
Адміністраторка підпільного грального закладу запропонувала 150 тис. грн хабаря поліцейським за негласний дозвіл на роботу
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські зафіксували передачу хабаря на боді-камеру та викликали на місце слідчих територіального підрозділу. Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України - надання неправомірної вигоди службовій особі.

Адміністраторці підпільного грального закладу повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі
Адміністраторці підпільного грального закладу повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі
фото: Національна поліція України/Facebook

Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом, їй загрожує до чотирьох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, щодня українці витрачають майже 400 млн грн в онлайн-казино.

До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер-клубів торік закрито у Києві та області.

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Теги: хабар гроші поліція жінка Київ

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