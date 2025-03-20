Хабар у 150 тис. грн. Адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцію у Києві

Під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали виклик про порушення тиші в будинку по вулиці Скоропадського

У Голосіївському районі Києва охоронці порядку виявили незаконний гральний заклад та відвідувачів у ньому

Адміністраторці підпільного грального закладу в Голосіївському районі Києва повідомлено про підозру у спробі дати хабар поліцейським. 34-річна жінка намагалася «вирішити питання на місці», запропонувавши патрульним 150 тис. грн, щоб ті не документували незаконну діяльність та не вилучали обладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали виклик про порушення тиші в будинку по вулиці Скоропадського. Приїхавши на місце, охоронці порядку виявили незаконний гральний заклад та відвідувачів у ньому.

За словами правоохоронців, 34-річна працівниця закладу намагалась «вирішити питання на місці» та запропонувала патрульним неправомірну вигоду, аби ті не викликали на місце слідчо-оперативну групу. Поліцейські попередили її про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, однак, не зважаючи на відмову, порушниця продовжувала наполягати, а згодом вклала одному з правоохоронців в руки гроші у сумі майже 150 тис. грн.

Адміністраторка підпільного грального закладу запропонувала 150 тис. грн хабаря поліцейським за негласний дозвіл на роботу фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські зафіксували передачу хабаря на боді-камеру та викликали на місце слідчих територіального підрозділу. Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України - надання неправомірної вигоди службовій особі.

Адміністраторці підпільного грального закладу повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі фото: Національна поліція України/Facebook

Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом, їй загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, щодня українці витрачають майже 400 млн грн в онлайн-казино.

До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер-клубів торік закрито у Києві та області.