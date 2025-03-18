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Зеленський прилетів у Фінляндію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прилетів у Фінляндію
Президент України та перша леді прилетіли у Гельсінкі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава нашої держави проведе низку дипломатичних зустрічей з фінськими політиками

Президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії. Його літак приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Helsingin Sanomat.

Володимир та Олена Зеленські зустрінуться з президентом Фінляндії Александром Стуббом та його дружиною Сюзанною.

Як зазначається, візит розпочнеться з урочистого прийому у дворі Президентського палацу. Далі відбудуться офіційні переговори, присвячені підтримці Фінляндією України та крокам, спрямованим на припинення російської агресії.

Також президенти проведуть спільну прес-конференцію у середу, 19 березня, об 11:30.

Крім того, очільники країн та перші леді відвідають Гельсінський університет, де зустрінуться та поспілкуються зі студентами.

Нагадаємо, за словами президента Фінляндії Олександра Стубба, Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру.

До слова, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії.

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Теги: президент Олена Зеленська Володимир Зеленський Фінляндія

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