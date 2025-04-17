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Ексрадник Байдена пояснив, чому США не надавали Україні Atacms

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексрадник Байдена пояснив, чому США не надавали Україні Atacms
Джек Салліван пояснив, чому Україні так довго передавали далекобійні ракети
фото: скриншот з відео

Ексрадник Байдена підкреслив, що у 2022 році військові рекомендували президенту не передавати системи іншій країні

Колишній радник з національної безпеки США Джек Салліван заявив, що адміністрація експрезидента Джо Байдена протягом двох років не передавала Україні ракети Atacms через нестачу озброєння. Про це він повідомив під час виступу в Інституті політики Гарвардської школи Кеннеді, інформує «Главком».

Салліван пояснив, що на той момент Білий дім обрав обережний підхід – надавати Україні лише те, що було справді необхідним, аби не допустити ескалації конфлікту.

«Я нібито заявив про ненадання Atacms через страх перед Третьою світовою. Не думаю, що я коли-небудь таке говорив про Atacms. Причина, через яку ми не надали їх спочатку – міністр оборони і військові США повідомили президенту, що в нашому арсеналі недостатньо Atacms для базового стримування», – сказав Салліван.

Ексрадник Байдена підкреслив, що тоді військові рекомендували президенту не передавати системи іншій країні.

«За два роки ми виготовили більше. Ми виробили достатньо, щоб надати Україні кілька сотень ATACMS. Це була перша частина. Друга частина: у квітні-травні 2022 року питання ескалації було іншим, ніж у 2024 році», – зауважив Салліван.

Нагадаємо, Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

Згодом у лютому 2024 року тодішній президент США Джо Байден доручив «передати Україні значну кількість ракет Atacms для використання в межах суверенної української території».

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Теги: США Джозеф Байден ракета

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