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Байден виступив з першою публічною промовою після відходу з посади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Байден виступив з першою публічною промовою після відходу з посади
Байден розкритикував вплив федерального урядового скорочення на соціальне забезпечення
фото: АР

Експрезидент, завершуючи свою промову, закликав до «порядності»

46-й президент США Джо Байден виступив із першою публічною промовою після завершення свого президентського терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Виступ відбувся в Чикаго на конференції Асоціації адвокатів, консультантів і представників людей з інвалідністю. Публіка зустріла колишнього президента оплесками та вигуками. Його промова тривала майже пів години.

У своїй промові Байден різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її у підриві роботи Управління соціального забезпечення.

Він зазначив, що скорочення персоналу та обмеження доступу до послуг ставлять під загрозу добробут мільйонів американців, особливо пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечених.

Байден також висловив занепокоєння щодо планів приватизації системи соціального забезпечення та зниження виплат, підкресливши необхідність збереження її як гарантії для громадян, які все життя сплачували внески.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден планує повернутися в американську політику. Зокрема, він хоче взяти участь у нових виборчих кампаніях демократів.

Раніше експрезидент приватно зустрівся з новим головою Національного комітету Демократичної партії Кеном Мартіном і запропонував свою допомогу. Байден сказав лідерам демократів, що він планує зайнятися збиранням коштів, проводити кампанію та «робити все необхідне», щоб Демократична партія США повернула втрачені позиції.

Як повідомлялося, каліфорнійська Агенція креативних митців (Creative Artists Agency, CAA) з офісом у Лос-Анджелесі оголосила про підписання контракту з колишнім президентом США Джо Байденом.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що позбавляє колишнього президента Джо Байдена доступу до секретної інформації. Це перша публічна згадка про ексгосподаря Білого дому після того, як він залишив посаду два тижні тому. Байден не розповідав, чим планує займатися по завершенні своєї 50-річної політичної кар'єри.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп політика

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