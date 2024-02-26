США наклали санкції на виробника автівок, якого любить Путін

Сполучені Штати наклали нові санкції на російську автомобільну промисловість

OFAC (Управління з контролю за іноземними активами) внесло у санкційний список російську компанію «Аурус». Це виробник автомобілів з Татарстану, який робить машини представницького та вищого класу.

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Лімузини Aurus користуються великою популярністю у російської владної верхівки. Сам Путін пересувається на цих лімузинах з 2018 року. Також у 2021 році він брав участь у відкритті підприємства, щоправда, не особисто, а у режимі відеоконференції.

Мажоритарним власником цієї компанії є НАМІ – Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут. Він також опинився під санкціями Сполучених Штатів Америки.

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Загалом список санкцій налічує вже близько 500 фізичних та юридичних осіб. Отже російський автопром все більше буде орієнтуватися на Китай.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва. Йдеться про Aurus.

Нагадаємо, російський автопром втратив свого останнього великого іноземного партнера. Німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав 15% акцій, що належали йому, найбільшому російському виробнику вантажівок «Камаз».