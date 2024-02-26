Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США наклали санкції на виробника автівок, якого любить Путін

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США наклали санкції на виробника автівок, якого любить Путін
Лімузини Aurus користуються великою популярністю у російської владної верхівки
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати наклали нові санкції на російську автомобільну промисловість

OFAC (Управління з контролю за іноземними активами) внесло у санкційний список російську компанію «Аурус». Це виробник автомобілів з Татарстану, який робить машини представницького та вищого класу.

Лімузини Aurus користуються великою популярністю у російської владної верхівки. Сам Путін пересувається на цих лімузинах з 2018 року. Також у 2021 році він брав участь у відкритті підприємства, щоправда, не особисто, а у режимі відеоконференції.

Мажоритарним власником цієї компанії є НАМІ – Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут. Він також опинився під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Загалом список санкцій налічує вже близько 500 фізичних та юридичних осіб. Отже російський автопром все більше буде орієнтуватися на Китай.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва. Йдеться про Aurus. 

Нагадаємо, російський автопром втратив свого останнього великого іноземного партнера. Німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав 15% акцій, що належали йому, найбільшому російському виробнику вантажівок «Камаз».

Читайте також: Відразу п'ять китайських моделей авто пішли з Росії у січні
Теги: росія автопром путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін використовує слабкість США на максимум
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
21 лютого, 21:50
Незалежно від того, коли закінчиться гаряча фаза нинішньої війни, Росія залишатиметься загрозою як для інтересів України, так і для інтересів Сполучених Штатів та їхніх союзників
Урешті війні в Україні прийде кінець, а що далі? Чотири варіанти майбутнього прогнози
17 лютого, 08:50
Коментарі російських політичних діячів про Молдову, ймовірно, спрямовані на те, щоб представити Росію як гаранта економіки та безпеки в Молдові
Кремль готує підґрунтя для дестабілізації Молдови – ISW
29 сiчня, 08:24
Туреччина вирішила продовжувати працювати у банківському секторі разом із РФ, навіть попри санкції і тиск США
Грошові перекази: Туреччина та Росія вигадують, як обійти санкції США
5 лютого, 10:07
Напередодні Анджей Дуда в інтерв’ю польському каналу сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом
Президент Польщі пояснив свою неоднозначну заяву про деокупацію Криму
3 лютого, 14:13
Проблеми із платежами у російського бізнесу почалися не тільки із Туреччиною, а й з Китаєм
Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян
6 лютого, 07:44
Великий десантний корабель «Цезар Куніков» було знищено в результаті спільної операції ЗСУ та ГУР
ЗСУ вразили «Цезара Кунікова» в особливу дату. Цікаве з історії
14 лютого, 09:56
За задумом авторів, республіканці США в образі Дональда Трампа завдають удару в спину українському солдату в Дюссельдорфі
Трамп «знищує» українського воїна, Шольц – пірат: фото з німецького карнавалу сатири
13 лютого, 11:25
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас
Прем'єрка Естонії назвала «пастки» у війні РФ проти України
12 лютого, 07:54

Економіка

Польські фермери перекрили пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
Польські фермери перекрили пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
Вперше за 19 років Європейський центробанк зафіксував збитки
Вперше за 19 років Європейський центробанк зафіксував збитки
ЄС заплатив Росії набагато більше грошей у перший рік великої війни, ніж дав Україні за два, – FT
ЄС заплатив Росії набагато більше грошей у перший рік великої війни, ніж дав Україні за два, – FT
США наклали санкції на виробника автівок, якого любить Путін
США наклали санкції на виробника автівок, якого любить Путін
Фермери у Індії влаштували масштабний протест на тракторах (відео)
Фермери у Індії влаштували масштабний протест на тракторах (відео)
США ухиляються від запровадження найризикованіших санкцій проти РФ – Bloomberg
США ухиляються від запровадження найризикованіших санкцій проти РФ – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
68K
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
21K
Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового
20K
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
12K
Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву
7995
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками

Новини

Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
Сьогодні, 04:50
День спротиву окупації Криму. Що відзначаємо 26 лютого
Сьогодні, 00:20
Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Вчора, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Вчора, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Вчора, 00:15

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua