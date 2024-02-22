Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика
Після початку повномасштабної війни Держдумі РФ довелося навіть вигадувати нові статті до кримінального кодексу
фото ілюстративне

Починаючи з 2018 року у країні-агресорці засудили більше людей, ніж за часів Хрущова та Брежнєва

Кількість обвинувачених та засуджених за репресивними статтями у РФ у 2018-2023 роках більша, ніж в аналогічний період за Микити Хрущова та за брежнєвських часів. Красномовну статистику опублікував proekt.media.

Зазначається, що у країна-агресорці політичних статей для незгодних начебто немає, а мотиви держави можуть бути приховані за різними складами: від економічних до побутових на кшталт хуліганства чи вандалізму. Проте аналогами радянських репресивних статей сьогодні називають статті «екстремістські». Ознаки сучасної «антирадянщини» можна побачити в статтях про виправдання тероризму (ст. 205.2), про дискредитацію армії (ст. 280.3), про заклики до санкцій (ст. 284.2) та фейки (ст. 207.3).

Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика фото 1
інфографіка: proekt.media

За цими статтями у 2018-2023 роках до російських судів надійшло щонайменше 4667 справ, обвинуваченими у них пройшли 5613 людей. Частину вже засуджено, частина – чекає на свою долю, але їм навряд чи вдасться уникнути обвинувального вироку, адже кількість виправдань у Росії менша за 1%.

Насправді жертв сучасних репресій у РФ може бути набагато більшим, адже путінська влада, як і радянська, використовує у своїх цілях широкий спектр статей – держзрада, шпигунство, співпраця з іноземними організаціями, розголошення держтаємниці, участь у диверсійній спільноті та інші.  

Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика фото 2
інфографіка: proekt.media

Видання порахувало число випадків притягнення росіян до адміністративної відповідальності за статтями, пов'язаними зі свободою слова, совісті та зборів. Цифри порівнюються з числом підданих «профілактуванню» за радянських часів – за шість років до судів надійшло понад 105 тис. таких справ. Таким чином, загальну кількість репресованих у Росії за кримінальними та адміністративними статтями за 2018-2023 роки можна оцінити приблизно у 116 тис. осіб.

Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика фото 3
інфографіка: proekt.media

За шість років кримінальні суди за звинуваченням у розпалюванні ненависті пройшли 948 осіб, а оштрафували за «адміністративкою» – 4995. Усього ж за адміністративними статтями, які передбачають покарання за висловлювання, через суди пройшло понад 45 тис. осіб за шість років.

Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика фото 4
інфографіка: proekt.media

Що стосується закону про поширення «фейків» про армію, то вперше Держдума РФ розглядала його ще у травні 2018 року. Але вже на початку березня 2022 року, на десятий день повномасштабної війни з Україною, його доповнили покаранням за поширення «відомо неправдивих відомостей» про посольства, прокуратуру, Росгвардію та МНС. Після цього документ швидко прийняли – весь процес, від голосування до підпису президента, зайняв лише два дні.

Вже до початку 2024 року за цією статтею порушили 273 кримінальні справи, при цьому до судів потрапило 145 справ, обвинуваченими за ними проходять 148 осіб. Пізніше законодавці ввели до кримінального та адміністративного кодексу ще сім нових статей із пакету «військової цензури». У період з 2022 по 2023 рік за ними судили 8797 осіб.

Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика фото 5
інфографіка: proekt.media

Видання підкреслює, що, окрім боротьби із незгодними у воєнний час, у російської влади з'явилося безліч інших викликів, для яких у кримінальному кодексі РФ просто не було статей. Їх довелося вигадувати заново або «відновлювати зі старих радянських практик».

Нагадаємо, що Державна дума РФ у середу, 31 січня, одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

До слова, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни. У 2022 році Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. До «іноземних агентів» належать незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

Читайте також: Кремль посилив покарання за критику війни
Теги: росія суд путін тюрьма влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Бернса щонайменше 315 тис. російських солдатів були вбиті або поранені
Глава ЦРУ назвав втрати російської армії в Україні
31 сiчня, 14:35
Росіяни не надто вірять у свою країну і пишаються нею
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
1 лютого, 14:53
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
5 лютого, 13:08
Дрони-камікадзе типу Shahed
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
6 лютого, 16:31
Марія Захарова назвала риторику Південної Кореї «провокативною»
Між РФ та Південною Кореєю спалахнув дипломатичний скандал через Захарову
4 лютого, 14:14
Адвокати Трампа кажуть, судове переслідування політика загрожує «непоправною шкодою десяткам мільйонів американських виборців»
Трамп звернувся до Верховного суду США через втрату президентського імунітету
13 лютого, 08:35
Великий десантний корабель «Цезар Куніков» було знищено в результаті спільної операції ЗСУ та ГУР
ЗСУ вразили «Цезара Кунікова» в особливу дату. Цікаве з історії
14 лютого, 09:56
Володимир Путін у супроводі голови космічної корпорації «Роскосмос» Юрія Борисова відвідує центр Ракетно-космічної корпорації «Енергія» в Корольові, 26 жовтня 2023 року
Розвідка США з’ясувала, чи зможе Росія розмістити ядерну боєголовку в космосі
16 лютого, 04:20
Такер Карлсон «засвітився» на борту літака до Сербії
Стало відомо, куди поїхав скандальний журналіст Такер Карлсон після інтерв'ю з Путіним
8 лютого, 10:43

Соціум

Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика
Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика
Допомога українським біженцям: уряд Словаччини ухвалив нове рішення
Допомога українським біженцям: уряд Словаччини ухвалив нове рішення
Дружина Навального закликала росіян боротися проти війни
Дружина Навального закликала росіян боротися проти війни
Поблизу Єрусалима стався теракт, є загиблий
Поблизу Єрусалима стався теракт, є загиблий
У Раді Європи відкрилася фотовиставка про дітей та війну в Україні
У Раді Європи відкрилася фотовиставка про дітей та війну в Україні
Вантажне судно зруйнувало міст у Китаї: є загиблі та постраждалі (відео)
Вантажне судно зруйнувало міст у Китаї: є загиблі та постраждалі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
93K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
48K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
44K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
21K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
14K
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW

Новини

Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Сьогодні, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Сьогодні, 13:50
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua