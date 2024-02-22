Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика

Починаючи з 2018 року у країні-агресорці засудили більше людей, ніж за часів Хрущова та Брежнєва

Кількість обвинувачених та засуджених за репресивними статтями у РФ у 2018-2023 роках більша, ніж в аналогічний період за Микити Хрущова та за брежнєвських часів. Красномовну статистику опублікував proekt.media.

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Зазначається, що у країна-агресорці політичних статей для незгодних начебто немає, а мотиви держави можуть бути приховані за різними складами: від економічних до побутових на кшталт хуліганства чи вандалізму. Проте аналогами радянських репресивних статей сьогодні називають статті «екстремістські». Ознаки сучасної «антирадянщини» можна побачити в статтях про виправдання тероризму (ст. 205.2), про дискредитацію армії (ст. 280.3), про заклики до санкцій (ст. 284.2) та фейки (ст. 207.3).

За цими статтями у 2018-2023 роках до російських судів надійшло щонайменше 4667 справ, обвинуваченими у них пройшли 5613 людей. Частину вже засуджено, частина – чекає на свою долю, але їм навряд чи вдасться уникнути обвинувального вироку, адже кількість виправдань у Росії менша за 1%.

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Насправді жертв сучасних репресій у РФ може бути набагато більшим, адже путінська влада, як і радянська, використовує у своїх цілях широкий спектр статей – держзрада, шпигунство, співпраця з іноземними організаціями, розголошення держтаємниці, участь у диверсійній спільноті та інші.

Видання порахувало число випадків притягнення росіян до адміністративної відповідальності за статтями, пов'язаними зі свободою слова, совісті та зборів. Цифри порівнюються з числом підданих «профілактуванню» за радянських часів – за шість років до судів надійшло понад 105 тис. таких справ. Таким чином, загальну кількість репресованих у Росії за кримінальними та адміністративними статтями за 2018-2023 роки можна оцінити приблизно у 116 тис. осіб.

За шість років кримінальні суди за звинуваченням у розпалюванні ненависті пройшли 948 осіб, а оштрафували за «адміністративкою» – 4995. Усього ж за адміністративними статтями, які передбачають покарання за висловлювання, через суди пройшло понад 45 тис. осіб за шість років.

Що стосується закону про поширення «фейків» про армію, то вперше Держдума РФ розглядала його ще у травні 2018 року. Але вже на початку березня 2022 року, на десятий день повномасштабної війни з Україною, його доповнили покаранням за поширення «відомо неправдивих відомостей» про посольства, прокуратуру, Росгвардію та МНС. Після цього документ швидко прийняли – весь процес, від голосування до підпису президента, зайняв лише два дні.

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Вже до початку 2024 року за цією статтею порушили 273 кримінальні справи, при цьому до судів потрапило 145 справ, обвинуваченими за ними проходять 148 осіб. Пізніше законодавці ввели до кримінального та адміністративного кодексу ще сім нових статей із пакету «військової цензури». У період з 2022 по 2023 рік за ними судили 8797 осіб.

Видання підкреслює, що, окрім боротьби із незгодними у воєнний час, у російської влади з'явилося безліч інших викликів, для яких у кримінальному кодексі РФ просто не було статей. Їх довелося вигадувати заново або «відновлювати зі старих радянських практик».

Нагадаємо, що Державна дума РФ у середу, 31 січня, одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

До слова, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни. У 2022 році Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. До «іноземних агентів» належать незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.