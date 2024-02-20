Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком

Південна Корея назвала передачу автомобіля Aurus лідеру КНДР порушенням резолюції ради безпеки ООН

Передача російського автомобіля Aurus голові КНДР Кім Чен Ину може порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН. Про це пише інформагентство Yonhap із посиланням на заяву співробітника південнокорейського Міністерства об'єднання. За його словами, це обумовлено тим, що подарований президентом Росії Володимиром Путіним автомобіль відноситься до класу люкс.

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Згідно з текстом резолюції Ради Безпеки ООН № 2397, ухваленої у грудні 2017 року, Північній Кореї забороняється передавати або продавати будь-які предмети розкоші, у тому числі люксові автомобілі, стверджує південнокорейський чиновник. Він наголосив, що Сеул має намір відреагувати на порушення резолюції. При цьому він не уточнив, якою буде реакція Південної Кореї на передачу автомобіля Aurus.

«Рупор Кремля» Дмитро Пєсков раніше заявив, що російський диктатор Путін подарував Кім Чен Іну автомобіль марки Aurus, при цьому не уточнивши конкретну модель. Інформацію про передачу машини також підтвердили у Центральному телеграфному агентстві Кореї. Зазначається, що автомобіль передали 18 лютого сестрі лідера КНДР, заступнику завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) Кім Е Чжон. Вона назвала цей жест із боку Росії «свідченням особливих дружніх відносин».

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Як пише Reuters, Кім Чен Ин для пересування часто використовує лімузин Maybach. Цей автомобіль та інші, в яких його бачили, це зокрема кілька лімузинів Mercedes, Rolls-Royce Phantom і позашляховик Lexus, підпадають під категорії предметів розкоші, експорт яких до Північної Кореї заборонено резолюціями Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, у вересні диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин завершив свій візит до Росії. На прощання губернатор російського Примор'я Олег Кожемяко подарував йому бронежилет і шість дронів, вироблених для війни проти України.

До слова, президент України Володимир Зеленський у 2022 році подарував президенту США Джо Байдену та його оточенню подарунків на $4,5 тис. Про це повідомив протокол американського лідера у звіті про подарунки чиновникам у 2022 році. При цьому в документі є приписка, що «неприйняття подарунку поставить у скрутне становище дарувальника та уряд США», повідомляє пресслужба Держдепартаменту.