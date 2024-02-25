Загинув за Україну напередодні Дня незалежності. Згадаймо Костянтина Васюка

Костянтин Васюк усе своє життя боровся за незалежність та свободу України

Чоловік пройшов Революцію гідності та АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Васюка.

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Громадський активіст та десантник Костянтин Васюк загинув 23 серпня 2022 року у бою з російськими окупантами на південному напрямку України. У червні чоловіку виповнилось 58 років.

Костянтин виріс у російськомовній сім’ї, навчався у «російській» школі, закінчив вище військово-політичне училище у тодішньому Ленінграді. Але став українським націоналістом та патріотом. Ще до початку війни Костянтин разом із братом створили у невеликій Калинівці, що на Вінниччині, успішне кондитерське підприємство. Солодощі їхнього бренду «Солодка хата» продавалися чи не у половині країни. Йому було що втрачати. Однак чоловік насамперед був патріотом і завжди боровся зі свавіллям влади, якщо вважав її дії антиукраїнськими.

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«Я не байдужий до того, як живе мій народ, яка у нас влада. Я борюся за те, щоб державна влада жила інтересами людей. Головна мета для будь-якого націоналіста – досягнення національної і соціальної справедливості і нашій державі і розбудова української держави», – говорив Костянтин.

У Калинівці Васюк був відомий своєю активною громадянською позицією. З 2008 року очолював міську організацію ВО «Свобода». Брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції гідності. Завжди був патріотом та відстоював інтереси України.

Костянтин Васюк на одній з протестних акцій фото з відкритих джерел

Васюк був учасником Помаранчевої революції та Революції гідності фото з відкритих джерел

«Для батька революція почалась задовго до листопада 2013 року. Ще до Помаранчевої революції він казав, що ми з росіянами різні й наша війна триває століттями», – розповів син чоловіка Костянтин.

Костянтин Васюк на сесії Калинівської міської ради фото з відкритих джерел

Після Майдану очолив Калинівську районну державну адміністрацію. Однак коли почалася російсько-українська війна, пішов захищати Україну у складі Збройних Сил. Йому аплодували підлеглі, знаючи, що їхній керівник йде боронити країну. Служив в інженерно-саперному батальйоні, був заступником командира батальйону з роботи з особовим складом. Цей підрозділ будував польові укріплення на Донеччині та Луганщині по всій лінії фронту.

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З перших днів війни Костянтин Васюк взяв у руки зброю та став на захист Вітчизни. Спочатку боронив Україну на Сході, був учасником АТО фото з відкритих джерел

Син чоловіка – Костянтин Васюк-молодший – тоді навчався у Ягеллонському університеті у Кракові. Він взяв академічну відпустку та вирушив добровольцем на фронт у складі штурмової роти «Карпатська Січ», тоді – 93-ї окремої механізованої бригади.

Костянтин Васюк (праворуч) разом із сином Костянтином (2015 рік) фото з відкритих джерел

«Батько мав військову освіту, на фронт прийшов зі званням старшого лейтенанта. Був заступником командира роти. За два місяці дослужився до заступника командира батальйону. Їх підрозділ будував опорні пункти, бліндажі, траншеї, укріплення. Наші позиції знаходились відносно недалеко, тому тато періодично до мене приїжджав», – зазначив син Костянтина.

Костянтин Васюк з сином фото з відкритих джерел

За словами друзів, у цивільному житті чоловік був успішним підприємцем та меценатом. Костянтина Васюка неодноразово обирали депутатом міської та районної рад. Він був членом виконавчого комітету Калинівської міської ради.

З початком повномасштабної війни Костянтин повернувся до ЗСУ, щоб знову гнати ворога з українських земель. Він служив у десантно-штурмових військах: спочатку у 95-й бригаді, потім у 46-й. Брав участь у звільненні Макарова на Київщині. Тоді отримав поранення та контузію.

Васюк був поранений, однак не склав зброю, а після одужання знову повернувся до бойових побратимів фото з відкритих джерел

«Костя потрапив під авіаналіт під час прикриття неба. У приміщення, де базувався підрозділ, потрапила авіабомба. Було багато загиблих і поранених. Костю врятувало диво – візки для перевезення захистили його від падіння стелі. Весь чорний, контужений, з вух тече кров, а він по осколках босоніж витягає людей з-під уламків», – пригадав побратим Олег Присяжнюк.

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У шпиталі чоловік пробув лише два тижні, а потім – знову на службу. У складі 46-ї ОДШБр Васюк вирушив захищати південні області країни. Там він прийняв свій останній бій. 23 серпня 2022 року, у День державного прапора, Костянтин Васюк загинув під час танкового обстрілу.

Костянтин Васюк усе своє життя боровся за незалежність та свободу України фото з відкритих джерел

«Костя був справжнім…Справжній друг, чоловік, батько, брат. Справжній пасіонарій та лідер. Справжній свободівець. Справжній українець, для якого гасло «Україна понад усе» не було лише словами, а завжди наповнювалось вчинками. Завжди в перших лавах. Безпосередній творець «ленінопаду» на Вінниччині. Чесність, гідність, справедливість, доброзичливість, бажання першим прийти на допомогу у важку хвилину були його життєвими чеснотами», – написав побратим Богдан Галайко.

Впродовж усього життя Костянтин Васюк завжди був щирим патріотом та борцем за справедливість фото з відкритих джерел

«Костя загинув в День Незалежності України, боронячи цю саму Незалежність... Не вірю, що не зможу більше запитати «Як ти, Костю» і отримати у відповідь «Дякую, все добре, Оленко» з неповторною твоєю усмішкою… Громадянин, націоналіст, вірний побратим, батько, друг, людина совісті, честі і чину. Дякую, що був, є і будеш у наших серцях навічно», – зауважила подруга Олена Білоус.

фото з відкритих джерел

«У нього було полум’яне і хоробре серце. Подій, у яких Костянтин Васюк брав участь, могло б вистачити на кілька біографій, а вони спресувалися у його яскравому житті.Він був лідером, пасіонарієм, завжди у перших рядах – на барикадах, вуличних акціях, окопах. Він щиро любив Україну, боровся за неї, і у день відновлення її незалежності віддав за неї своє життя», – написав журналіст і знайомий Костянтина Василь Бабій.

У Костянтина залишилися дружина і троє дітей.

Костянтин Васюк з дружиною та доньками фото з відкритих джерел

Костяник Васюк з сімʼєю фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.