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Смерть Навального. Вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Смерть Навального. Вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії
фото: Reuters

Санкції хочуть запровадити проти тих, хто причетний до політично вмотивованих рішень проти членів громадянського суспільства та опозиції і їхнього подальшого затримання

Вісім країн Європейського союзу вимагають введення санкції проти російських суддів та прокурорів через смерть опозиціонера Олексія Навального, пише Reuters.

За даними ЗМІ, міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії підписали та направили лист із закликом введення санкцій проти судової системи Росії главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю.

Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що лист також підтримали Нідерланди, Франція, Ірландія та Данія.

«Смерть Навального – ще одна ознака наростаючих і систематичних репресій у Росії. Це вимагає колективних дій. Ми вважаємо, що є вагомі підстави для запровадження окремого режиму санкцій стосовно Росії, спрямованого на врегулювання ситуації в країні», – йдеться у листі.

Санкції пропонують запровадити проти тих, хто причетний до політично вмотивованих рішень проти членів громадянського суспільства та опозиції і їхнього подальшого затримання. Це, зокрема, відповідальні особи у судовій системі.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

До слова, дружина Навального закликала росіян боротися проти війни. У своєму зверненні до громадян країни-агресорки вона закликала розділити з нею «лють, ненависть та злість» до тих, хто «посмів вбити наше майбутнє».

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Теги: Олексій Навальний путін Франція Нідерланди Данія Ірландія смерть прокурор Володимир Зеленський санкції

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