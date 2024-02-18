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Байден: Вихід українських військ з Авдіївки є наслідком послаблення допомоги

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден: Вихід українських військ з Авдіївки є наслідком послаблення допомоги
Байден вважає, що втрата Авдіївки є наслідком зволікання Конгресу із наданням допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Байден: «Україна була змушена відступити з Авдіївки після того, як її військові були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок»

Президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдївки відбулося зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги. Про це йдеться в заяві Білого дому після того, як лідери країн поспілкувалися телефоном.

Спроби надати надзвичайну іноземну допомогу союзникам США упродовж кількох місяців перебувають у глухому куті в Конгресі. І президент Байден, і президент України Володимир Зеленський неодноразово закликали законодавців зрушити з мертвої точки через небезпечне вичерпання боєприпасів у України.

«Україна була змушена відступити з Авдіївки після того, як її військові були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом. 

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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Теги: Авдіївка військові Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент втрати відео Олександр Сирський путін

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