Байден: Вихід українських військ з Авдіївки є наслідком послаблення допомоги

Байден: «Україна була змушена відступити з Авдіївки після того, як її військові були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок»

Президент США Джо Байден вважає, що втрата Авдївки відбулося зокрема і через американських законодавців, які не спромоглися схвалити надання Україні екстреної допомоги. Про це йдеться в заяві Білого дому після того, як лідери країн поспілкувалися телефоном.

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Спроби надати надзвичайну іноземну допомогу союзникам США упродовж кількох місяців перебувають у глухому куті в Конгресі. І президент Байден, і президент України Володимир Зеленський неодноразово закликали законодавців зрушити з мертвої точки через небезпечне вичерпання боєприпасів у України.

«Україна була змушена відступити з Авдіївки після того, як її військові були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

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Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.