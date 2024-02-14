Є три релігійні організації, які містять у своїй назві «Українська Православна Церква»

Широко розтиражоване «інтерв’ю» американського пропагандиста Такера Карлсона з президентом РФ диктатором Путіним виявилося дурницею. Про це пише Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Ленсінга.

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«Інтерв’ю», яке подали як «прорив російської інформаційної блокади», насправді є чистою російською маніпуляцією – кришталево чиста російська пропаганда, насаджена в західний інформаційний простір у чистому вигляді. Таким чином підтвердилася інформація RLI про те, що інтерв’ю було ініційовано Миколою Патрушевим, який перебрав на себе більшу частину президентських повноважень в країні. Це означає, що інтерв’ю Такера Карлсона – це фактично орієнтована на Захід російська інформаційна операція. З точністю до 100% ми передбачили зміст питань і загальні наративи, які Кремль втілив у цьому інтерв’ю. Неонацистські меседжі, на які відреагували Берлін і Варшава, були більш ніж неочікуваними. Власне, спотворення та фальсифікація історії – це візитівка Кремля. Раніше Росія активно використовувала їх лише в контексті пропаганди для пояснення рішень Кремля. За допомогою Карлсона кремлівська дезінформація і пропаганда були виведені в інформаційний простір і узгоджені з прес-службою президента Путіна.

Інтерв’ю Карлсона нагадує роботу Волтера Дюранті, кореспондента New York Times, який у 1929 році взяв інтерв’ю у Йосипа Сталіна, щоб відбілити його від злочинів і терору комуністів у Радянському Союзі. Інтерв’ю Такера Карлсона демонструє імперські фантомні болі, подібні до досвіду німців після Першої світової війни, які породили режим Гітлера та початок Другої світової війни.

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А «мікрофонною стійкою» перед Путіним виступив одіозний Такер Карлсон, якому пророкують посаду віце-президента США при президенті Дональді Трампі. Ймовірно, політичні амбіції Карлсона спонукали його погодитися прийняти наказ Кремля.

Ця поїздка до Москви може коштувати Карлсону не тільки репутації «безкомпромісного журналіста», а й свободи. За даними американського видання Newsweek, Такер Карлсон може бути звинувачений у шпигунстві згідно з чинним законодавством США. У той же час депутати Європарламенту закликають розглянути питання про введення «заборони на в’їзд» Карлсону, якого в Брюсселі називають «рупором» екс-президента Дональда Трампа і Путіна. «Оскільки Путін є військовим злочинцем, а ЄС застосовує санкції до всіх, хто допомагає йому в цих зусиллях, здається логічним, що Служба зовнішніх дій також повинна розглянути його справу», — цитує Newsweek джерело в Європарламенті.

Така ж доля може спіткати колегу Такера Карлсона, юриста Роберта Амстердама та інших лобістів, найнятих РПЦ в Україні для лобіювання її інтересів на Заході. Минулої осені Карлсон опублікував надзвичайно маніпулятивне інтерв’ю з Amsterdam, де вони брехали про «переслідування християн», «заборону церков» і те, що «священиків кидають за ґрати».

За «дивним» збігом обставин через кілька днів після візиту Карлсона до Москви стало відомо, що Роберт Амстердам їде до Києва, «щоб застерегти представників уряду і парламенту (України) від помилок і не дати їм шансу». організувати у другому читанні законопроект № 8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором». Внесення цього законопроекту зумовлене роллю Російської православної церкви в Україні, яку Кремль використовує для розвідувальної, пропагандистської та дезінформаційної діяльності. З 2014 року Москва використовує церковні парафії на сході України для зберігання зброї, боєприпасів, а також розміщення бойовиків і отримання інформації про пересування ЗСУ. Фактично, як і в інтерв’ю Карлсона-Путіна, лобісти УПЦ (МП) свідомо чи несвідомо втілюють наративи російської пропаганди, але навіть не розуміючи нюансів української релігійної ситуації.

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Російська православна церква в Україні вже кілька місяців користується послугами юристів-міжнародників для захисту своїх інтересів проти української держави. Ці юристи, у свою чергу, найняли лобіста Вільяма Берк-Уайта, який уже відомий своїм попереднім матеріалом для The Hill.

У своїй декларації про реєстрацію іноземного агента (FARA), поданій до Міністерства юстиції США, лобіст заявив, що представляє інтереси «Російської православної церкви в Україні». Минулого року він отримав 7000 доларів за поширення наративів про те, що в Україні нібито переслідують Російську православну церкву. Лобістська діяльність пана Берк-Вайта фінансується Вадимом Новинським, російським олігархом, який має тісні зв’язки з Кремлем і президентом України у вигнанні Віктором Януковичем. Новинський, який є протодияконом Російської православної церкви в Україні, призначив Amsterdam & Partners LLP і команду міжнародних юристів для розгляду неправдивих звинувачень, конфіскацій активів, які він історично володів, і потенційних сфабрикованих звинувачень, сфабрикованих урядом високого рівня. чиновників у Києві. Хоча минулого року Новинський відмовився від власності на Smart Holding Group, українська влада продовжує рейдерські дії проти промислово-інвестиційної групи, мотивуючи це релігійними переконаннями Новинського. За словами Роберта Амстердама в статті The Independent за квітень 2017 року, «безсумнівно», що ФБР і розвідувальні служби Сполучених Штатів мали інформацію про російські організації, які мали фінансові стосунки з Трампом до виборів у США 2016 року. Амстердам був залучений російською компанією Yukos-Group MENATEP для захисту колишнього генерального директора Михайла Ходорковського, який зараз співпрацює з ГРУ (російська Mil Intel). Цим зв’язком пояснюється взаємодія Амстердама з Новинським, який, у свою чергу, пов’язаний з російським олігархом Малофєєвим, який активно бере участь в операціях ГРУ в Україні.

Є три релігійні організації, які містять у своїй назві «Українська Православна Церква»:

Православна Церква України (ПЦУ) на чолі з митрополитом Епіфанієм (Думенком), зареєстрована як «Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».

Українська Православна Церква (в єдності з Московським Патріархатом, також називається Російська Православна Церква в Україні) (УПЦ МП), яку очолює митрополит Онуфрій (Березовський).

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Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) на чолі з почесним патріархом Філаретом (Денисенком), яка де-юре є частиною ПЦУ, але продовжує діяти окремо.

У цій же декларації Вільям Берк-Уайт вказав адресу (Київ, бульвар Тараса Шевченка, 20) організації, інтереси якої він представляє, ще більше насторожує. За цією адресою знаходиться Володимирський собор, який є резиденцією почесного патріарха Філарета.

Вільям Берк-Уайт не відповів на прохання прокоментувати цю невідповідність. Його роботодавець, адвокат Роберт Амстердам, спочатку погодився на інтерв’ю, але пізніше відмовився, посилаючись на «завантажений графік», незважаючи на надання коментарів та інтерв’ю іншим журналістам.

Офіс Патріарха Філарета висловив здивування та дезавуював будь-яку інформацію про використання адреси їхнього собору американським лобістом. Відповідальний за зв’язки зі ЗМІ отець Олександр Шмургигін підкреслив, що ні до нього, ні до настоятеля собору американський лобіст не звертався. «У Володимирському соборі служить тільки наша громада Української православної церкви Київського патріархату, тільки патріарх Філарет. Російська православна церква в Україні не має жодного стосунку до нашого собору», – наголошує отець Олександр. «Схоже на якусь провокацію», – додав священик. Виходить, що лобісти РПЦ в Україні або діють поза нормами, або вводять в оману вірян і чиновників щодо того, яку церкву він представляє.

Переклад: Духовний фронт України