Кремль залучає психологів для «зомбування» дітей на окупованих територіях

У рамках проєкту організовуються візити дітей до військових госпіталів, де їх змушують спілкуватися з пораненими військовослужбовцями РФ

Росія хоче виховати на тимчасово окупованих територіях покоління лояльного до окупантів населення

Росіяни використовують психологів, щоб завдавати ще більшого психологічного тиску на дітей на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У рамках проєкту «Донбасс: психология жизни» організовуються візити неповнолітніх до військових госпіталів, де так звані «психологи» змушують їх спілкуватися з пораненими військовослужбовцями окупаційної армії. Також здійснюється інформаційна обробка дітей учасників війни проти України.

«РФ продовжує експлуатувати дітей для досягнення своїх загарбницьких цілей в Україні. Залучивши психологів, ворог хоче виховати на тимчасово окупованих територіях покоління лояльного до окупантів населення, а також використати дітей для просування наративу про «щасливу окупацію», – наголошує Центр протидії дезінформації.

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Відомо, що кураторкою проєкту є московська психологиня Ірина Кіркова, – заступниця голови ради при президентові РФ з прав людини. Цей орган заявляє про «воєнні злочини України». Їхній пріоритет роботи – «захист прав учасників «СВО».

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«Передусім помилувано жінок, які мають неповнолітніх дітей, вагітних жінок, а також жінок, родичі яких беруть участь у спеціальній військовій операції», – повідомляється в указі.

Стало відомо, що США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. США визнали збройні сили Росії стороною, які вчиняють серйозні порушення щодо дітей у війні проти України.