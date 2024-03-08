Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль залучає психологів для «зомбування» дітей на окупованих територіях

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кремль залучає психологів для «зомбування» дітей на окупованих територіях
У рамках проєкту організовуються візити дітей до військових госпіталів, де їх змушують спілкуватися з пораненими військовослужбовцями РФ
фото з відкритих джерел

Росія хоче виховати на тимчасово окупованих територіях покоління лояльного до окупантів населення

Росіяни використовують психологів, щоб завдавати ще більшого психологічного тиску на дітей на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У рамках проєкту «Донбасс: психология жизни» організовуються візити неповнолітніх до військових госпіталів, де так звані «психологи» змушують їх спілкуватися з пораненими військовослужбовцями окупаційної армії. Також здійснюється інформаційна обробка дітей учасників війни проти України.

«РФ продовжує експлуатувати дітей для досягнення своїх загарбницьких цілей в Україні. Залучивши психологів, ворог хоче виховати на тимчасово окупованих територіях покоління лояльного до окупантів населення, а також використати дітей для просування наративу про «щасливу окупацію», – наголошує Центр протидії дезінформації.

Відомо, що кураторкою проєкту є московська психологиня Ірина Кіркова, – заступниця голови ради при президентові РФ з прав людини. Цей орган заявляє про «воєнні злочини України». Їхній пріоритет роботи – «захист прав учасників «СВО».

Нагадаємо, Путін випускає з в'язниць жінок, аби підвищували народжуваність

«Передусім помилувано жінок, які мають неповнолітніх дітей, вагітних жінок, а також жінок, родичі яких беруть участь у спеціальній військовій операції», – повідомляється в указі.

Стало відомо, що США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. США визнали збройні сили Росії стороною, які вчиняють серйозні порушення щодо дітей у війні проти України.

Читайте також:

Теги: ворог психология населення демократія Донбасс путін окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух на Кримському мосту
СБУ готує велику спецоперацію. Кримському мосту приготуватися
24 лютого, 07:10
Програма переозброєння Польщі почала активно працювати наприкінці 2018 року
Польща збільшує чисельність армії для спротиву Росії – The Times
12 лютого, 17:55
На Полтавщині прогримів вибух
На Полтавщині прогримів вибух
16 лютого, 00:50
Інтерв'ю Карлсона з Путіним: мережа вибухнула мемами
Інтерв'ю Карлсона з Путіним: мережа вибухнула мемами
10 лютого, 12:48
Процес здачі у полон зафіксовано на відео
Дагестанці та зеки: у полон здались одразу 11 окупантів
13 лютого, 21:35
Шойгу під час брифінгу з Путіним заявляв, що російські війська зачистили Кринки
Аналітики пояснили, чому Шойгу збрехав про захоплення Кринок
21 лютого, 07:12
Росіяни понесли під Авдіївкою величезні втрати
Бійці 3-ї штурмової бригади одним ударом дрона знищили 11 окупантів
3 березня, 14:31
Сили ППО знищили 38 «шахедів»
Окупанти запустили понад 40 «шахедів»: деталі нічної атаки
6 березня, 07:37
Юнусов змінив ім’я і став Євгеном Пригожиним у травні 2018 року
ЗСУ ліквідували двійника Пригожина у боях під Роботиним – ЗМІ
Сьогодні, 00:50

Події в Україні

Сили оборони стримують окупантів одразу на шістьох напрямках – Генштаб
Сили оборони стримують окупантів одразу на шістьох напрямках – Генштаб
Данілов запевнив, що «літакопад» та потоплення кораблів РФ продовжиться
Данілов запевнив, що «літакопад» та потоплення кораблів РФ продовжиться
Кремль залучає психологів для «зомбування» дітей на окупованих територіях
Кремль залучає психологів для «зомбування» дітей на окупованих територіях
Росія посилила наступ на Україну – естонська розвідка
Росія посилила наступ на Україну – естонська розвідка
У Сумах пролунав вибух
У Сумах пролунав вибух
Росія через брак техніки почала використовувати на війні незвичний транспорт
Росія через брак техніки почала використовувати на війні незвичний транспорт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
19K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
4833
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
4644
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
3591
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
2953
Історія з призначенням Залужного послом. А як же протокол, повага і міжнародні документи?

Новини

Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Сьогодні, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Вчора, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Вчора, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua