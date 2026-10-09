Аеропорти Росії не приймають літаки: рейси масово перенаправляють

Три рейси з Туреччини розвернули, десятки літаків змінили маршрут

У Росії запровадили обмеження на роботу кількох аеропортів, через що літаки не змогли приземлитися в Москві. Три борти, які прямували з Туреччини до російської столиці, повернули назад, а понад десяток інших рейсів перенаправили на запасні аеродроми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Росавіації та російські інформаційні агентства.

За інформацією «Коммерсанта», чотири літаки, які прямували до аеропорту «Домодєдово» з Душанбе, Єревана, Калінінграда та Сочі, посадили в Казані й «Шереметьєво». Ще 11 бортів, що мали прибути до «Внуково», скерували до Санкт-Петербурга, Казані, Нижнього Новгорода та Мінська.

Літак Turkish Airlines повернувся до Стамбула

Серед рейсів, які не змогли дістатися пункту призначення, був літак Turkish Airlines, що виконував рейс TK421 зі Стамбула до Москви. За словами пасажирів, борт вилетів близько 21:00. Приблизно через три години, коли літак почав заходити на посадку, екіпаж повідомив, що «Внуково» не приймає рейси. Лайнер розвернувся та полетів назад до Стамбула.

Ще два літаки, які прямували з Анталії до Москви, також змінили курс і повернулися до Туреччини. Про це повідомило видання Москва 24 з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах.

мапа: Flightradar

Які аеропорти обмежили роботу

Тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків запровадили в московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський». Росавіація пояснила рішення необхідністю забезпечення безпеки польотів.

Обмеження торкнулися й інших регіонів Росії. За повідомленнями російських медіа, заходи безпеки запроваджували в аеропортах Пензи, Саратова, Нижнього Новгорода та низки інших міст.

Нагадаємо, у вересні атака безпілотників спричинила масштабні перебої в роботі московських аеропортів. Як писав «Главком», тоді затримали щонайменше 403 рейси, ще 12 скасували.