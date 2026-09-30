Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія вдарила по складських приміщеннях у Києві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по складських приміщеннях у Києві
Задимлення у Києві після атаки
фото: соціальні мережі

Складські приміщення знаходяться в Оболонському районі столиці 

У ніч на 1 жовтня російські окупанти продовжують тероризувати Київ ударами. Віталій Кличко повідомив про влучання в Оболонському районі, передає «Главком».

В Оболонському районі Росія атакувала складські приміщення.

«В Оболонському районі влучання в складські приміщення. Екстрені служби прямують на місце, – написав Кличко».

Як відомо, 30 вересня під час повітряної тривоги у Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання ворожого безпілотника у 12-поверхову нежитлову будівлю.

Вранці 30 вересня у Соломʼянському районі Києва сталося влучання дрона у складське приміщення. На місці влучання спалахнув вантажний автомобіль. Загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій машини, фахівці якого проводили роботи на цій локації. У КМВА уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення, та підтвердили інформацію про одного загиблого та одного пораненого. Також у Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. 

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Теги: росія Віталій Кличко Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У компанії заявили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу
У Києві росіяни пошкодили виробництво пиріжків «Тітка Клара»
24 вересня, 18:50
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про можливе проведення цього дня переговорів за участю представників України
Радник Зеленського прокоментував повідомлення про переговори України, США та Росії у Нью-Йорку
24 вересня, 15:15
У столиці з минулого дня йде дощ
Якість повітря у Києві 22 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше
22 вересня, 08:35
Росія накопичує балістичні ракети перед зимовими ударами
Росія змінила тактику повітряних атак напередодні зими – Bloomberg
21 вересня, 12:00
Росіяни атакували Прилуки
Росіяни вбили прокурора під час атаки на Чернігівщину
14 вересня, 18:41
Пожежа у Тольятті
Росію атакували безпілотники: у Тольятті уражено завод, у Таганрозі виникла пожежа
12 вересня, 05:35
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 12-13 вересня
11 вересня, 17:06
Однією з головних причин проблем із бюджетом є стрімке зростання витрат на війну проти України
Цифровий зашморг для бізнесу: Путін терміново збирає уряд
9 вересня, 16:44
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 18:24
У Києві чутно вибухи, працює ППО
1 вересня, 18:38

Новини

Росія вдарила по складських приміщеннях у Києві
Росія вдарила по складських приміщеннях у Києві
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
У кількох районах Києва впав тиск води після російської атаки
У кількох районах Києва впав тиск води після російської атаки
Київ повертається до відключень світла за графіками
Київ повертається до відключень світла за графіками
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 30 вересня 2026 року
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 30 вересня 2026 року
На кіностудії Довженка у Києві спалахнула пожежа
На кіностудії Довженка у Києві спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua