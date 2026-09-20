Масована атака дронів зірвала понад 400 рейсів у Москві

Ааеропорти тимчасово обмежували прийом і виліт літаків через атаку безпілотників

Масована атака безпілотників у ніч проти 20 вересня спричинила масштабні перебої в роботі московських аеропортів. У Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковському тимчасово обмежували прийом і виліт літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Через запроваджені обмеження в московських аеропортах затримали щонайменше 403 рейси, ще 12 було скасувано. Згодом росавіація оголосила про зняття обмежень, однак авіакомпаніям довелося коригувати розклад польотів. Близько 38 літаків, які прямували до Москви, перенаправили на запасні аеродроми у Нижньому Новгороді, Казані, Санкт-Петербурзі, Самарі, Чебоксарах та Нижньокамську.

Найбільші перебої виникли у Шереметьєво. Там затримали 121 рейс на приліт і 126 на виліт. Загалом понад 150 рейсів скасували або перенесли. У Внуково затримали 129 рейсів, ще 11 скасували. У Домодєдово повідомлялося про 27 затриманих рейсів на приліт та одне скасування.

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Найбільше затримок – у «Шереметьєво»: 121 рейс на приліт та 126 на виліт. У «Внуково» затримали 60 вильотів і 69 прильотів, ще 11 рейсів скасували.



У «Домодєдово» затримали 27 рейсів,… pic.twitter.com/Lc3Md1bRwd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Російські авіакомпанії, зокрема «Аерофлот» і «Побєда», змінюють програми польотів. Пасажирам скасованих рейсів рекомендували не приїжджати до аеропортів.

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Однією з цілей став Московський нафтопереробний завод у Капотні, розташований приблизно за 15 км від Кремля. Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» подолали понад 500 км та російську ешелоновану ППО, після чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

За даними Генштабу, внаслідок атаки було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. Також повідомлялося про потужну пожежу на складському комплексі у населеному пункті Соф'їне.

Президент Володимир Зленський розкрив частину арсеналу, який застосовувався під час ударів. За його словами, працювали FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.