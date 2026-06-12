Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія запровадила жорсткі обмеження на заправку літаків

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Росія запровадила жорсткі обмеження на заправку літаків
Паливний колапс у РФ дістався авіації
фото з відкритих джерел

Пальне відпускатимуть суто в обсягах, необхідних для виконання конкретного авіарейсу

Масштабний дефіцит нафтопродуктів у Росії докотився до цивільної авіації. У низці великих регіональних аеропортів країни-агресорки почали офіційно діяти жорсткі обмеження на заправку повітряних суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що авіакомпаніям фактично заборонили заправляти літаки «із запасом», відпускаючи гас виключно під розрахований кілометраж поточного польоту.  

Відповідні міжнародні повідомлення для авіаперевізників опублікували аеропорти Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

Адміністрації аеропортів наполегливо рекомендують авіакомпаніям враховувати критичну ситуацію під час планування польотів.

  • Заправка суворо за планом: Аеропорт Астрахані прямо заявив, що заправка повітряних суден тепер здійснюється лише відповідно до поданого плану польоту (без можливості дозаправки додаткових резервуарів).
  • Жорсткі умови для іноземців: Повідомляється, що іноземні авіакомпанії зможуть отримати паливо лише після індивідуального погодження з постачальником і теж виключно в обсязі, потрібному для виконання конкретного рейсу.

«Главком» писав, що масштабний дефіцит автомобільного пального, який раніше охопив тимчасово окупований Кримський півострів, почав стрімко поширюватися на південні регіони Російської Федерації. Зокрема, про гостру нестачу бензину та дизельного пального на заправках масово повідомляють мешканці Краснодарського краю та Ростовської області Росії.

До слова, на території тимчасово окупованого Криму посилюються ознаки економічної кризи, що призвело до активізації нелегального бізнесу. Зокрема, у Сімферополі, Ялті та інших населених пунктах півострова через інтернет-платформи оголошень почали масово пропонувати адресну доставку автомобільного пального. Скориставшись штучним браком нафтопродуктів, нелегальні торговці встановили спекулятивну вартість: літр бензину марки АІ-95 на чорному ринку коштує вже до 160 рублів.

Читайте також:

Теги: авіація росія пальне літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шведська бойова група стала ядром нового підрозділу НАТО у Фінляндії
НАТО розгорнуло бойове угруповання для захисту країн Скандинавії
7 червня, 22:10
Затримка в обміні пов'язана виключно з позицією російської сторони
Буданов анонсував новий обмін військовополоненими з Росією
1 червня, 23:05
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уразила 15 російських НПЗ від початку року
Зеленський повідомив про серйозні проблеми Росії з паливом
1 червня, 21:13
Кремль тестує Петера Мадяра?
У Кремлі починають хвалити Петера Мадяра. Що це може означати?
1 червня, 20:38
Розвідка наголошує, що у Калмикії вже фактично сформувалася перша справжня пустеля на території сучасної Росії
Росія стрімко втрачає родючі землі: деталі від розвідки
1 червня, 20:18
На переконання дипломата, НАТО має не просто інвестувати у військовий потенціал прибережних держав, а розробити нову стратегію присутності в Чорному морі
Залужний знайшов слабке місце Росії та розповів, як її можна перемогти
31 травня, 17:36
Небензя підтвердив обіцянку Росії завдати нових ударів по «центрах прийняття рішень та командних пунктах»
На Радбезі ООН Росія відкинула заклик США не завдавати системних ударів по ​​Києву
29 травня, 05:07
Ворог атакує наші підрозділи хімічними боєприпасами
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
22 травня, 14:11
Командувач СБС зробив нову заяву про систему ППО Москви
Понад 700 ракет за залп. Командувач Сил безпілотних систем висловився про ППО Москви
18 травня, 21:10

Економіка

Росія запровадила жорсткі обмеження на заправку літаків
Росія запровадила жорсткі обмеження на заправку літаків
Росія скасувала цьогорічний Міжнародний авіасалон
Росія скасувала цьогорічний Міжнародний авіасалон
Американська нафта витіснила російську та саудівську з ринку
Американська нафта витіснила російську та саудівську з ринку
У РФ зафіксовано найповільніший темп посівної з 2018 року – розвідка
У РФ зафіксовано найповільніший темп посівної з 2018 року – розвідка
Ілон Маск став першим у світі трильйонером
Ілон Маск став першим у світі трильйонером
Польща вимагає від Євросоюзу €450 млн компенсації за зброю для України
Польща вимагає від Євросоюзу €450 млн компенсації за зброю для України

Новини

Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Сьогодні, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Сьогодні, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Сьогодні, 15:16
В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua