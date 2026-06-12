Росія запровадила жорсткі обмеження на заправку літаків

Пальне відпускатимуть суто в обсягах, необхідних для виконання конкретного авіарейсу

Масштабний дефіцит нафтопродуктів у Росії докотився до цивільної авіації. У низці великих регіональних аеропортів країни-агресорки почали офіційно діяти жорсткі обмеження на заправку повітряних суден. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що авіакомпаніям фактично заборонили заправляти літаки «із запасом», відпускаючи гас виключно під розрахований кілометраж поточного польоту.

Відповідні міжнародні повідомлення для авіаперевізників опублікували аеропорти Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

Адміністрації аеропортів наполегливо рекомендують авіакомпаніям враховувати критичну ситуацію під час планування польотів.

Заправка суворо за планом: Аеропорт Астрахані прямо заявив, що заправка повітряних суден тепер здійснюється лише відповідно до поданого плану польоту (без можливості дозаправки додаткових резервуарів).

Аеропорт Астрахані прямо заявив, що заправка повітряних суден тепер здійснюється лише відповідно до поданого плану польоту (без можливості дозаправки додаткових резервуарів). Жорсткі умови для іноземців: Повідомляється, що іноземні авіакомпанії зможуть отримати паливо лише після індивідуального погодження з постачальником і теж виключно в обсязі, потрібному для виконання конкретного рейсу.

«Главком» писав, що масштабний дефіцит автомобільного пального, який раніше охопив тимчасово окупований Кримський півострів, почав стрімко поширюватися на південні регіони Російської Федерації. Зокрема, про гостру нестачу бензину та дизельного пального на заправках масово повідомляють мешканці Краснодарського краю та Ростовської області Росії.

До слова, на території тимчасово окупованого Криму посилюються ознаки економічної кризи, що призвело до активізації нелегального бізнесу. Зокрема, у Сімферополі, Ялті та інших населених пунктах півострова через інтернет-платформи оголошень почали масово пропонувати адресну доставку автомобільного пального. Скориставшись штучним браком нафтопродуктів, нелегальні торговці встановили спекулятивну вартість: літр бензину марки АІ-95 на чорному ринку коштує вже до 160 рублів.