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Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Літати через Москву стає дедалі складніше
Фото: The Moscow Times

Через обмеження в російському повітряному просторі авіакомпанії Киргизстану та Узбекистану змінюють маршрути, а в Таджикистані скасували рейси російських перевізників

У серпні російські аеропорти через атаки українських безпілотників майже 1000 разів тимчасово припиняли роботу. Водночас проблеми з російськими авіарейсами почали виникати і в країнах Центральної Азії.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Радіо Азаттик.

За даними The Wall Street Journal, яка посилається на авіаційну консалтингову компанію Osprey Flight Solutions, протягом серпня обмеження торкнулися 32 російських аеропортів, зокрема в районах Москви та Санкт-Петербурга.

Загалом за літо російські аеропорти тимчасово закривали понад 2000 разів. У серпні також зафіксували рекордну кількість українських безпілотників у російському повітряному просторі.

На тлі обмежень у російському повітряному просторі проблеми виникли з авіасполученням між Росією та країнами Центральної Азії.

3 вересня у Киргизстані затримали рейс «Аерофлоту» з Бішкека до Москви. Також затримали літак, який мав виконувати рейс до Новосибірська. Причини затримок не уточнювалися.

У Таджикистані 2 вересня скасували три рейси «Уральських авіаліній» – два з Росії до Таджикистану та один у зворотному напрямку. Причини скасування також не повідомлялися.

Крім того, 3 вересня два рейси авіакомпанії Uzbekistan Airways не змогли долетіти до Москви через обмеження в повітряному просторі Росії. У компанії заявили, що маршрути змінюють з огляду на безпеку польотів.

Попри масштаб тимчасових обмежень, у «Росавіації» заявляють, що російські аеропорти працюють у звичайному режимі. За твердженням російського відомства, вони продовжують приймати та відправляти рейси, зокрема іноземних авіакомпаній.

Водночас ситуація з авіасполученням у Росії погіршується на тлі регулярних атак українських безпілотників.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії та страхові компанії про зростання небезпеки російського повітряного простору. Він заявив, що Україна посилюватиме удари по території Росії у відповідь на атаки цивільної інфраструктури.

Київ також повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів у російському повітряному просторі.

Після заяви Зеленського турецькі авіакомпанії почали скасовувати окремі рейси до Москви. На цьому тлі також знижувалася вартість акцій російського «Аерофлоту» та інших авіакомпаній.

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Теги: авіація аеропорт Україна Москва обмеження

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