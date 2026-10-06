Масована атака дронів спричинила хаос в аеропортах Москви

Найбільше змін у розкладі зафіксовано в аеропорту Шереметьєво

У московських аеропортах із початку доби 6 жовтня затримано або скасовано понад 200 рейсів. Збої в авіасполученні сталися на тлі масованої атаки безпілотників та обмежень на роботу аеропортів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Найскладніша ситуація склалася в Шереметьєво. Там зміни торкнулися близько 47 рейсів на виліт та майже 106 рейсів на приліт. У Внуково скориговано розклад 28 рейсів на виліт і 23 на приліт. У Домодєдово зміни зачепили чотири рейси.

Через затримки авіакомпанії змушені коригувати розклад. Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту.

Мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що від вечора 5 жовтня до ранку 6 жовтня в напрямку Московського регіону летіло понад 650 безпілотників. Він стверджує, що більшість із них російська ППО знищила на дальніх рубежах, ще 105 – на підльоті до Москви. Пізніше Собянін заявив про перехоплення ще 68 дронів.

На тлі атаки було запроваджено обмеження на зліт і посадку літаків у столичних аеропортах.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня після атаки безпілотників у Московській області спалахнула пожежа на нафтобазі «Володарська». За повідомленнями місцевих жителів, вогонь охопив щонайменше два резервуари з паливом.

«Володарська» є однією з найбільших нафтобаз Московського регіону та пов'язана з великими аеропортами Московського авіаційного вузла, забезпечуючи постачання авіапального.

Сили оборони України вивели з ладу вже понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Міноборони наголошувало, що українські удари спрямовані на послаблення російської воєнної машини та воєнно-економічного потенціалу РФ.