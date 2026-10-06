Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масована атака дронів спричинила хаос в аеропортах Москви

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака дронів спричинила хаос в аеропортах Москви
Аеропорти Москви зіткнулися з масштабними збоями через атаку дронів
фото: росЗМІ

Найбільше змін у розкладі зафіксовано в аеропорту Шереметьєво

У московських аеропортах із початку доби 6 жовтня затримано або скасовано понад 200 рейсів. Збої в авіасполученні сталися на тлі масованої атаки безпілотників та обмежень на роботу аеропортів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Найскладніша ситуація склалася в Шереметьєво. Там зміни торкнулися близько 47 рейсів на виліт та майже 106 рейсів на приліт. У Внуково скориговано розклад 28 рейсів на виліт і 23 на приліт. У Домодєдово зміни зачепили чотири рейси.

Через затримки авіакомпанії змушені коригувати розклад. Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту.

Мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що від вечора 5 жовтня до ранку 6 жовтня в напрямку Московського регіону летіло понад 650 безпілотників. Він стверджує, що більшість із них російська ППО знищила на дальніх рубежах, ще 105 – на підльоті до Москви. Пізніше Собянін заявив про перехоплення ще 68 дронів.

На тлі атаки було запроваджено обмеження на зліт і посадку літаків у столичних аеропортах.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня після атаки безпілотників у Московській області спалахнула пожежа на нафтобазі «Володарська». За повідомленнями місцевих жителів, вогонь охопив щонайменше два резервуари з паливом.

«Володарська» є однією з найбільших нафтобаз Московського регіону та пов'язана з великими аеропортами Московського авіаційного вузла, забезпечуючи постачання авіапального.

Сили оборони України вивели з ладу вже понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Міноборони наголошувало, що українські удари спрямовані на послаблення російської воєнної машини та воєнно-економічного потенціалу РФ.

Читайте також:

Теги: аеропорт росіяни дрон Москва росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вже погрожували, що в разі розміщення в Литві ядерної зброї її територія опиниться «під прицілом»
Експрезидент Росії пригрозив Литві знищенням та заявив, що НАТО її не захистить
11 вересня, 21:51
Росія дедалі частіше завдає ударів по українських прикордонних пунктах
ISW попередив про нову тактику Росії проти країн НАТО
14 вересня, 08:45
Наразі бої навколо Лимана тривають
Україна провела найважливішу атаку року, а Путін про це навіть не підозрював – The Telegraph
12 вересня, 17:11
Угода російського хокеїста з «Вашингтоном» спливає влітку 2027 року
Капітан «Вашингтона» Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія»
17 вересня, 21:23
Меланія Трамп зазначила, що її представник підтримує контакти з представниками України та Росії
Меланія Трамп анонсувала перші результати роботи прямого каналу між США, Україною та Росією
23 вересня, 17:18
Ворожий дрон атакував район поблизу пункту пропуску «Ягодин»
Росія знову вдарила дроном біля кордону України з Польщею (відео)
28 вересня, 18:43
Україна завдала нових далекобійних ударів по Росії
Зеленський підтвердив ураження двох російських НПЗ за добу
25 вересня, 12:13
Одним із найсерйозніших наслідків може стати скорочення поставок української аграрної продукції на світовий ринок
РФ почала нову кампанію проти України, але наслідки відчує весь світ – FT
Вчора, 16:34
На початку цього року «Лукойл» оцінював свої міжнародні активи у $20 млрд, але ціна та структура запропонованої угоди наразі незрозумілі
Переговори США та Росії щодо України включають масштабну нафтову угоду – NYT
3 жовтня, 15:54

Соціум

Нобелівську премію з фізики отримав творець унікальної обсерваторії в Антарктиді
Нобелівську премію з фізики отримав творець унікальної обсерваторії в Антарктиді
Масована атака дронів спричинила хаос в аеропортах Москви
Масована атака дронів спричинила хаос в аеропортах Москви
Два торгові судна потрапили під удар дронів біля Болгарії
Два торгові судна потрапили під удар дронів біля Болгарії
Трамп схвалив першу за 65 років військову страту у США
Трамп схвалив першу за 65 років військову страту у США
Україна отримала від Туреччини нову зброю проти російських дронів
Україна отримала від Туреччини нову зброю проти російських дронів
Вакцина від чуми для армії РФ? Журналісти The Times розкрили деталі роботи лабораторії
Вакцина від чуми для армії РФ? Журналісти The Times розкрили деталі роботи лабораторії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
116K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua