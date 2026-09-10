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Як передати Україні заморожені мільярди Росії? Комітет ПАРЄ запропонував рішення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Як передати Україні заморожені мільярди Росії? Комітет ПАРЄ запропонував рішення
Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини
фото: Європейський суд з прав людини

Суми компенсацій Україні потенційно можуть сягнути десятків або навіть сотень мільярдів євро

Російські державні активи мають бути використані для виплати Україні компенсацій за шкоду, завдану війною. Відповідну позицію висловив комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань та прав людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Ради Європи в Україні.

Йдеться про дві міждержавні справи, які Україна подала проти Росії до Європейського суду з прав людини. Суд у Страсбурзі вже встановив відповідальність РФ за серйозні порушення прав людини, спричинені її агресивною війною. Водночас розмір справедливої сатисфакції, яку Росія має виплатити Україні, поки не визначений.

У комітеті ПАРЄ наголосили, що масштаб завданої Україні шкоди є «безпрецедентним в історії Ради Європи». Тому суми компенсацій потенційно можуть сягнути мільярдів, десятків мільярдів або навіть сотень мільярдів євро.

Комітет схвалив проєкт резолюції та рекомендації, підготовлені на основі доповіді британського парламентаря Тоні Вона. У документі зазначається, що використання російських державних активів для виплати Україні компенсацій у справах, пов'язаних із війною, було б «правомірним контрзаходом відповідно до міжнародного права».

Після початку повномасштабного російського вторгнення було знерухомлено близько €260 млрд активів Центрального банку Росії. Із них €210 млрд наразі перебувають у Європейському союзі. Парламентарі запропонували створити під егідою Ради Європи спеціальний механізм фінансування, який отримував би ці кошти та спрямовував їх Україні.

Росію виключили з Ради Європи 16 березня 2022 року. Через шість місяців країна також припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини. Водночас РФ зобов'язана виконувати рішення Європейського суду з прав людини щодо порушень, скоєних до припинення дії Конвенції для Росії.

Нагадаємо, у серпні Європейський союз вирішив спрямувати Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених російських активів. Кошти планують використати для посилення обороноздатності та зміцнення стійкості України. Водночас прем'єр-міністр Сергій Корецький наголошував, що процес конфіскації самих заморожених активів РФ буде тривалим і складним із юридичної точки зору.

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Теги: росія Україна Європа ЄСПЛ ПАРЄ

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