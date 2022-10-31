Активіст-незалежник із Кубані: Росія має розвалитися

«Території Білгородської, Курської та Воронезької областей могли б стати буферними державами між Московією та Україною»

Росія будувалася, як хрестоматійна імперія, завойовуючи все нові і нові території, це ніколи не був добровільний союз різних суб’єктів. Тому ця держава має розвалитися. Таку думку висловив представник осередку кубанських незалежників «Малиновий Клин», активіст Дмитро Доровських у інтерв’ю «Главкому».

Кубанський активіст висловив сумнів щодо доцільності повернення України до кордонів 1918 року. Йдеться про приєднання до України Кубані, Доку та Східної Слобожанщини, як «відновлення історичної справедливості», оскільки зараз ці території сильно зросійщені.

«Я, хоч і сам суто прокиївський, але ж треба розуміти, що східні території, ті, де Дон, Кубань, Східна Слобожанщина дуже змосковлені ментально. І цей факт може наробити проблем Україні у тому разі, якщо ці землі стануть її частиною», – зазначив він.

Водночас Дмитро Доровських вважає, що території Білгородської, Курської та Воронезької областей могли б стати буферними державами між Московією та Україною.

«З іншого боку, я не хотів би, щоб у Східній Європі з’явилася нова імперія. Тому, що все ж мені б хотілося, щоб Україна була демократичною державою. Тобто, щоб вона не стала другою Росією. Дуже важливо перемогти дракона і при цьому самому ним не стати після цього.

Натомість, території Білгородської, Курської та Воронезької областей могли б стати буферними державами між Московією та Україною. При цьому перебуваючи під українським впливом.

Наш рух виступає з позицій києвоцентризму і соборної України та пропонує запровадити модель співпраці між українською та нашими державами на зразок тієї, яка об’єднує увесь англосаксонський світ (мова про країни британської співдружності – «Главком»)», – сказав активіст.

Активіст-незалежник з Кубані також висловив переконання, що Росія повинна розпастися, оскільки вона не здатна до існування, як демократична держава.

«От я згадую знову про розмови зі своїми родичами. Мати мені колись пояснювала, що Росія не може стати демократичною просто тому, що для врядування на такій величезній території потрібна сильна рука. Я з нею тоді ще сперечався, бо відносив себе до російських лібералів. Був десь таким, як Навальний і йому подібні.

Тоді ратував за те, що у нинішній Росії можливо збудувати демократію, а зараз кажу мамі, що вона таки була права. Ця держава має розвалитися. Така держава нам не потрібна, якщо нею може керувати тільки сильна рука. Росія будувалася, як хрестоматійна імперія, завойовуючи все нові і нові території. Це ніколи не був добровільний союз різних суб’єктів. Ще з тих часів, коли Іван III знищив Великий Новгород. Так вже склалося історично», – зазначив Доровських.

Нагадаємо, представник осередку кубанських незалежників «Малиновий Клин», активіст Дмитро Доровських також зазначив, що відокремлення Кубані від Росії та створення окремої держави у регіоні підтримує лише активна меншість. Однак вона є та не сидить, склавши руки. Не виключається і варіант із приєднанням до України.

До слова, нещодавно один із суб'єктів Російської Федерації заявив про незалежність. Члени представницького органу калмиків – Конгресу ойрат-калмицького народу – склали та підписали Декларацію незалежності Калмикії.

Народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда, який є автором законопроєкту про заборону ідеології «русского міра» в Україні, заявив, що після перемоги над Росією Україна має встановити контакти з регіональними елітами, які могли би прийти на заміну нинішньому режиму, та сформувати окупаційні адміністрації на території республік РФ.