Активіст-незалежник з Кубані оцінив перспективи приєднання краю до України

Кубань входила до складу України понад століття тому, нинішнє покоління вже втратили історичну память про ці події

«Кубань все ж дуже проблемна. На рівні з Донбасом або Кримом»

Кубанські активісти вважають прийнятним як проголошення незалежності краю, так і приєднання його до української держави. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів представник осередку кубанських незалежників «Малиновий Клин», активіст Дмитро Доровських.

«Максимально стисло висловлюючись, скажу так: куди потягнуть – туди люди і підуть. Якщо побачать, що це переможець, який дає нові можливості, що за ним сила… У кого сила, за тим і підуть. Це буде так», – пояснив Дмитро Доровських.

Інше питання, чи виграє Україна від приєднання нової території, каже активіст.

«Бо хай там як, а Кубань все ж дуже проблемна. На рівні з Донбасом або Кримом. Не впевнений, що вам тут таке буде потрібне», – зауважує кубанський самостійник.

Дмитро Доровських розповідає, Кубань вже оголошувала свою незалежність, а згодом вступила у федеративний союз із Україною, та це було понад сотню років тому. Нинішнє покоління вже не зберегло пам'ять про ті далекі історичні події.

«Можу сказати, на прикладі мого діда, якого також звали Дмитром, як і мене, що старші члени його родини балакали по-станичному, як у нас кажуть. Тобто, по-українськи. А він вже говорив більше російською і коли намагався балакати по-станичному, це у нього вже не виходило», – поділився активіст.

Раніше активіст із Кубані розповів про сценарії розвитку подій після поразки Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну поверненням своїх земель і не має наміру окуповувати територію РФ, зокрема Кубань.

Крім того, соратник Зеленського народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда в інтерв’ю «Главкому» зробив прогноз, що Росія розпадеться приблизно через два роки. На його думку лідери провідних країн світу могли б визначити, якими територіями вони опікуватимуться, щоби не було протистояння. Дунда заявив, що, зокрема, Україна може «створити окупаційну адміністрацію на Кубані і на територіях, прилеглих до наших східних кордонів».