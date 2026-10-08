Алжир переправив військовий літак до Москви через п'ять країн НАТО

Військово-транспортний літак безперешкодно перетнув повітряний простір кількох держав Альянсу

Військово-транспортний літак Алжиру здійснив рейс до Москви через повітряний простір п'яти країн НАТО, зокрема Польщі. Журналісти встановили, що подібні польоти відбуваються регулярно та використовуються для забезпечення військово-технічної співпраці між Алжиром і Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Defence24.

Черговий рейс зафіксували у вівторок, 6 жовтня. За інформацією журналістів, алжирський військово-транспортний літак Lockheed C-130H-30 Hercules увійшов до повітряного простору Польщі, після чого продовжив політ у напрямку Білорусі та Росії.

Інформацію про пересування повітряного судна також підтверджують дані сервісу Polish Military Radar, який відстежує польоти військової авіації.

Як з'ясували журналісти, літак вилетів з авіабази Буфарік, розташованої в Алжирі. Його маршрут пролягав через Італію, Хорватію, Угорщину та Словаччину. Після цього військовий борт увійшов до повітряного простору Польщі з південного напрямку та взяв курс на схід.

Пролетівши неподалік польського міста Гайнувка, літак перетнув кордон із Білоруссю. Згодом він продовжив політ до Росії та приземлився в московському аеропорту Внуково.

За інформацією Defence24, такий маршрут є типовим для військово-транспортних літаків, які здійснюють перевезення між Алжиром і Росією.

Журналісти наголошують, що рейс 6 жовтня не був поодиноким випадком. Він є частиною регулярної військової логістики між Москвою та Алжиром.

Протягом останніх тижнів у повітряному просторі Європи також фіксували польоти військово-транспортних літаків Іл-76МД, C-130H/H-30 Hercules та LM-100J Super Hercules.

За даними видання, такі повітряні перевезення використовуються не лише для транспортування вантажів, а й для забезпечення військово-технічної співпраці між двома країнами.

Зокрема, йдеться про перевезення озброєння, військового обладнання та персоналу, який займається технічним обслуговуванням російських систем, що перебувають на озброєнні алжирської армії.

Водночас журналісти зазначають, що подібні маршрути використовуються і для перевезень з африканських країн до Білорусі. Такою логістичною інфраструктурою також користується Росія. При цьому конкретний склад вантажу літака, який здійснив рейс 6 жовтня, у наведених матеріалах не розкривається.

Defence24 звертає увагу, що ситуація має особливе значення для Польщі, оскільки через її повітряний простір проходить маршрут, який використовується для забезпечення військової співпраці з Росією.

Йдеться не лише про окремий проліт військово-транспортного літака з Північної Африки, а про регулярні перевезення, пов'язані з військово-технічними відносинами Москви та Алжиру.

Маршрут зафіксованого рейсу пролягав одразу через п'ять держав Північноатлантичного альянсу: Італію, Хорватію, Угорщину, Словаччину та Польщу. Після перетину польсько-білоруського кордону літак продовжив рух у напрямку російської столиці.

Журналісти також пов'язують ці перевезення із ширшим контекстом розширення російської військової інфраструктури на африканському континенті. Зокрема, Росія використовує алжирський і лівійський напрямки для забезпечення військової присутності та логістичних потреб.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, чому Альянс не розкриває конкретних умов застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає механізм колективної оборони.

За його словами, відповідне положення навмисно сформульоване так, щоб потенційні противники НАТО не могли достеменно визначити, які саме дії можуть спричинити колективну відповідь держав-членів.

Генеральний секретар також наголосив, що Північноатлантичний альянс має необхідні можливості для реагування на гібридні загрози.

Водночас НАТО не розголошує всі способи, якими може відповідати на такі дії, зберігаючи невизначеність для потенційних противників.