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Москва заявила про зміну позиції США у переговорах стосовно України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Москва заявила про зміну позиції США у переговорах стосовно України
Трамп, зі свого боку, висловлював упевненість, що війна в Україні завершиться найближчим часом
фото: AP

У МЗС країни-агресора водночас запевняють, що контакти між Москвою та Вашингтоном тривають

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Москва більше не бачить «особливої активності» з боку США у питанні врегулювання війни в Україні. Водночас російський чиновник наголосив на ключовій ролі Вашингтона у впливі як на Київ, так і на Брюссель. Про це представник країни-агресора розповів російським ЗМІ, пише «Главком».

За словами Рябкова, Москва продовжує стежити за позицією американської адміністрації щодо переговорного процесу. Він заявив, що наразі не спостерігає активних дій США, які б свідчили про помітне просування врегулювання.

Водночас представник російського МЗС заперечив припущення про паузу в контактах між Росією та Сполученими Штатами. За його словами, дипломатична взаємодія між сторонами триває.

Рябков згадав, зокрема, зустріч глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо під час Генеральної асамблеї ООН. За словами заступника Лаврова, під час цієї зустрічі сторони обговорювали ситуацію навколо України.

При цьому Москва наразі не має актуальних планів щодо проведення тристоронньої зустрічі за участю Росії, США та України. Рябков заявив, що відповідного формату переговорів зараз на порядку денному немає.

Заява чиновника пролунала після публічних розбіжностей між президентом США Дональдом Трампом і Марко Рубіо в оцінках перспектив завершення війни. Рубіо заявляв, що ситуація не рухається у напрямку врегулювання, водночас наголошував на готовності Вашингтона відігравати конструктивну роль у досягненні миру.

Трамп, зі свого боку, висловлював упевненість, що війна в Україні завершиться найближчим часом, навіть якщо наразі цього не видно.

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Теги: росія США війна Україна переговори

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