Азовці взяли у полон розвідника із трьома паспортами

Рішення здатися в полон окупант ухвалив після того, як його бліндаж почали атакувати авіабомбами

У полон до бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України потрапив окупант із трьома паспортами та великою сумою готівки. Після повернення до зруйнованого Маріуполя у 2023 році він підписав контракт із російською армією. Як інформує «Главком», інтерв’ю з полоненим бригада оприлюднила на своєму YouTube-каналі.

До Маріуполя чоловік приїхав на початку літа 2023 року, щоб доглядати за старенькою матір’ю. Він уже мав громадянство Ізраїлю та України, а російське, за його словами, отримав для того, щоб влаштуватися на роботу.

Окупант каже, усвідомлював, що саме Росія розпочала вторгнення на територію України, після якого Маріуполь зазнав масштабних руйнувань. Будинок матері теж постраждав, а рідну вулицю чоловік навіть не впізнав. Попри це, він усе одно вирішив підписати контракт із Міністерством оборони РФ. Своє рішення пояснив насамперед необхідністю заробляти гроші.

У російському війську він спочатку проходив підготовку на полігоні, де, за його словами, показав одні з найкращих результатів зі стрільби. Після цього його перевели до штурмової роти, а згодом – до розвідувально-саперного відділення.

Чоловік стверджує, що через українське та ізраїльське громадянства його сприймали в підрозділі як чужого. Він також розповів про конфлікти та випадки насильства.

Рішення здатися в полон окупант ухвалив після того, як його бліндаж почали атакувати авіабомбами. Він був поранений, без їжі та води, а в автоматі залишався один магазин.

Після цього чоловік вирушив у бік українських позицій і, почувши в одному з бліндажів українську мову, заявив, що здається.

«Я здався добровільно… тому що просто хочу жити», – пояснив він.

За його словами, українські військові після здачі надали йому медичну допомогу, перев’язали рани, дали ліки, їжу та сигарети. Чоловік зізнався, що таке ставлення стало для нього несподіваним і психологічно важким, оскільки він очікував іншого поводження з боку тих, проти кого воював. Азовців же здивувало, що окупант мав при собі 100 тисяч рублів (близько 54 тисяч гривень, – ред.). Він пояснив, що гроші тримав «про всяк випадок».

На запитання про те, чи усвідомлює він можливі наслідки свого рішення, чоловік відповів, що визнає свою провину та розуміє, що за українським законодавством його дії можуть мати серйозні правові наслідки.

Нагадаємо, чоловіки з окупованого Криму та Херсонщини, які народилися і виросли в Україні, опинилися у складі російської армії через поєднання байдужості до політики, матеріальних проблем, російської пропаганди та обману під час вербування.

Також, молодший лейтенант армії РФ здався в полон бригаді «Спартан» Національної гвардії України. Наважитися йому допомогло відео з двома 19-річними співвітчизниками, які вже опинилися в полоні.