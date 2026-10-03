Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Азовці взяли у полон розвідника із трьома паспортами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Азовці взяли у полон розвідника із трьома паспортами
Своє рішення підписати контракт із армією РФ окупант пояснив необхідністю заробляти гроші
фото: скріншот із відео

Рішення здатися в полон окупант ухвалив після того, як його бліндаж почали атакувати авіабомбами

У полон до бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України потрапив окупант із трьома паспортами та великою сумою готівки. Після повернення до зруйнованого Маріуполя у 2023 році він підписав контракт із російською армією. Як інформує «Главком», інтерв’ю з полоненим бригада оприлюднила на своєму YouTube-каналі.

До Маріуполя чоловік приїхав на початку літа 2023 року, щоб доглядати за старенькою матір’ю. Він уже мав громадянство Ізраїлю та України, а російське, за його словами, отримав для того, щоб влаштуватися на роботу.

Окупант каже, усвідомлював, що саме Росія розпочала вторгнення на територію України, після якого Маріуполь зазнав масштабних руйнувань. Будинок матері теж постраждав, а рідну вулицю чоловік навіть не впізнав. Попри це, він усе одно вирішив підписати контракт із Міністерством оборони РФ. Своє рішення пояснив насамперед необхідністю заробляти гроші.

У російському війську він спочатку проходив підготовку на полігоні, де, за його словами, показав одні з найкращих результатів зі стрільби. Після цього його перевели до штурмової роти, а згодом – до розвідувально-саперного відділення.

Чоловік стверджує, що через українське та ізраїльське громадянства його сприймали в підрозділі як чужого. Він також розповів про конфлікти та випадки насильства.

Рішення здатися в полон окупант ухвалив після того, як його бліндаж почали атакувати авіабомбами. Він був поранений, без їжі та води, а в автоматі залишався один магазин.

Після цього чоловік вирушив у бік українських позицій і, почувши в одному з бліндажів українську мову, заявив, що здається.

«Я здався добровільно… тому що просто хочу жити», – пояснив він.

За його словами, українські військові після здачі надали йому медичну допомогу, перев’язали рани, дали ліки, їжу та сигарети. Чоловік зізнався, що таке ставлення стало для нього несподіваним і психологічно важким, оскільки він очікував іншого поводження з боку тих, проти кого воював. Азовців же здивувало, що окупант мав при собі 100 тисяч рублів (близько 54 тисяч гривень, – ред.). Він пояснив, що гроші тримав «про всяк випадок».

На запитання про те, чи усвідомлює він можливі наслідки свого рішення, чоловік відповів, що визнає свою провину та розуміє, що за українським законодавством його дії можуть мати серйозні правові наслідки.

Нагадаємо, чоловіки з окупованого Криму та Херсонщини, які народилися і виросли в Україні, опинилися у складі російської армії через поєднання байдужості до політики, матеріальних проблем, російської пропаганди та обману під час вербування. 

Також, молодший лейтенант армії РФ здався в полон бригаді «Спартан» Національної гвардії України. Наважитися йому допомогло відео з двома 19-річними співвітчизниками, які вже опинилися в полоні.

Читайте також:

Теги: Азов відео громадянство будинок військові полон гроші росія Маріуполь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заперечує право України на існування. Чим це небезпечно для Європи
Маніакальна одержимість Путіна Україною стала загрозою для безпеки Європи
14 вересня, 09:29
Правоохоронці затримали двох працівників ТЦК під час отримання грошей
Військові ТЦК на Одещині вимагали тисячі доларів за зняття з розшуку
10 вересня, 15:16
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц: «Європу чекають вирішальні тижні та місяці»
Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії
14 вересня, 19:08
ЄС випробовуватиме військові розробки в Україні
Європарламент ухвалив оборонний пакет: яку роль отримала Україна
16 вересня, 20:13
Польські прикордонники охороняють державний кордон
Вторгнення Росії у Литву реальне? Влада Вільнюса підготувала план евакуації мешканців до Польщі
18 вересня, 09:13
Закаєв зазначив, що проблема з документами стосується не лише чеченських військовослужбовців, а й вихідців з Кавказу та інших регіонів
Чеченські бійці в Україні можуть залишитися без документів: Закаєв заявив про проблему
18 вересня, 08:49
Пєсков зробив цинічну заяву про переговори з Україною
Пєсков відреагував на відповідь Зеленського про візит до Москви «на ракеті»
24 вересня, 14:14
Україна провела масштабну операцію з доставки допомоги в окуповані Олешки
Україна дронами доставила 4 тонни їжі жителям окупованих Олешок
27 вересня, 14:28
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн під час однієї з попередніх зустрічей
Зеленський заявив про прогрес у питанні фінансування потреб України
1 жовтня, 16:10

Суспільство

Азовці взяли у полон розвідника із трьома паспортами
Азовці взяли у полон розвідника із трьома паспортами
Убивця Фаріон отримав довічне, але може вийти з тюрми. Адвокат перелічив умови
Убивця Фаріон отримав довічне, але може вийти з тюрми. Адвокат перелічив умови
Куди «Нова пошта» дістатися не може: співзасновник компанії назвав країни
Куди «Нова пошта» дістатися не може: співзасновник компанії назвав країни
Із села на Запоріжжі евакуювалися двоє останніх жителів, росіяни полювали на них дронами заради розваги
Із села на Запоріжжі евакуювалися двоє останніх жителів, росіяни полювали на них дронами заради розваги
«Друже, ти де воював?»: Герой України прогнозує конфлікти у суспільстві після війни
«Друже, ти де воював?»: Герой України прогнозує конфлікти у суспільстві після війни
Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги
Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
89K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
70K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua