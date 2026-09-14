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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на дизель. Це пролог до великої сварки?

glavcom.ua
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Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні?
фото: Reuters

У нас є лічені дні, щоб навʼязати свою гру

Заява Кушнера про необхідність вивести українські війська з Донбасу та заява Трампа про те, що ціни на дизель в США ростуть через удари українських дронів по російських НПЗ – це пролог до великої сварки, якою може завершитися зустріч Трампа та Зеленського.

1. Почати потрібно з того, що заяви про НПЗ – це чиста маячня. Протягом останнього місяця Трамп кілька разів пробував натиснути на власних виробників, щоб тримати ціни на пальне на внутрішньому ринку, але цей тиск ні до чого не призвів. У серпні Трамп вже атакував ExxonMobil і Chevron, звинувачуючи їх у тому, що вони заробляють надто багато на високих цінах на паливо.

Американські ЗМІ писали, що 1 вересня він провів закриту нараду з нафтовиками, але це ні до чого не призвело. Простіше кажучи, всесильний Трамп сів у калюжу і побоявся публічно жорстко атакувати головних спонсорів своєї партії.

2. Заяви Кушнера та Трампа, судячи з усього, це частина нової передвиборчої стратегії. Взагалі, все що ми побачимо найближчими тижнями буде виключно виборчою стратегією. Це дуже важливо для аналізу ситуації: все це не прогинання перед Путіним, не складний розрахунок. Всі заяви Трампа і його оточення стануть частиною виборчої тактики або стратегії.

3. Виходячи з цієї нової стратегії, головна загроза для нас – можлива сварка Зеленського та Трампа під час майбутньої зустрічі та втрата розвідданих і тієї допомоги, яку надає США. Але на відміну від ситуації, яка склалася після сварки в Овальному кабінеті, ми маємо значно складнішу історію, бо Європа матиме значно обмеженіший вплив ніж це було півтора року тому.

4. І тут, як і після Анкориджа, ключову роль будуть грати американські ЗМІ та настрої виборців. Для нас вкрай важливо зараз зробити все від себе залежне, щоб перехопити ініціативу саме в американських ЗМІ. Бо саме від них залежить майбутня поведінка Трампа. В тому числі і під час переговорів не лише з Зеленським, але й із Сі.

5. У нас є лічені дні, щоб навʼязати свою гру. І, як на мене, це можна зробити. Але для цього потрібна системна робота. І потрібно обʼєднати зусилля і влади і опозиції. І головне: наступити на горло своїм амбіціям.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пальне Дональд Трамп росія війна Україна

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Вадим Денисенко

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