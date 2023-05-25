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Американець, який відомий своїм фото зі штурму Капітолію, отримав термін ув'язнення

Діана Гасюк
glavcom.ua
Американець, який відомий своїм фото зі штурму Капітолію, отримав термін ув'язнення
Річард Барнетт сидить в офісі спікера Палати представників США Ненсі Пелосі
фото з відкритих джерел

Чоловіка, який сперся ногами на офісний стіл Пелосі, засуджено до чотирьох років в'язниці

Американець, відомий своїм «іконічним» фото зі штурму Капітолію в січні 2021 року з ногами на столі спікера Палати представників Ненсі Пелосі, у середу отримав термін ув’язнення чотири з половиною роки. Про це йдеться в повідомленні CNN.

«Добре це чи погано, але ви стали одним із облич штурму 6 січня, і я думаю, вам це сподобалося», - зауважив під час винесенню вироку окружний суддя Крістофер Купер.

Річард Барнетт, також відомий як «Біго», згідно із судовими документами, вломився в кабінет Пелосі під час штурму й провів там 10 хвилин. Він пішов лише тоді, коли охоронці застосували проти нього хімічні реагенти. Барнетт зробив відоме фото з ногами на столі спікера та написав Пелосі записку, назвавши її нецензурним словом. У судових документах також зазначено, що Барнетт мав із собою електрошокер та взяв із кабінету конверт. Прокурори заявили, що він залишив Капітолій, показавши конверт іншим заколотникам як «трофей».

«Я в шоці від думки, що могло статися, якби там був персонал або, не дай Боже, спікер», - зауважив суддя Купер.

Пізніше Барнетт пробрався до ротонди Капітолію та приєднався до заколотників, які намагалися силою витіснити правоохоронців.

Барнетт не розкаявся у своїх діях та заявив, що судова система обійшлася з ним несправедливо й тому оскаржуватиме вирок.

«Вони хочуть, щоби я каявся за те, чого я не робив. Очевидно, я оскаржуватиму цю справу», – зазначив він.

Раніше рід час судового процесу Барнетт заявив, що натовп заштовхнув його в Капітолій під час бунту, а потім він шукав місце, щоби скористатися туалетом у будівлі, милуючись витворами мистецтва.

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Теги: судова система прокурор суддя вирок Ненсі Пелосі

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