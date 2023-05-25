Американець, який відомий своїм фото зі штурму Капітолію, отримав термін ув'язнення

Чоловіка, який сперся ногами на офісний стіл Пелосі, засуджено до чотирьох років в'язниці

Американець, відомий своїм «іконічним» фото зі штурму Капітолію в січні 2021 року з ногами на столі спікера Палати представників Ненсі Пелосі, у середу отримав термін ув’язнення чотири з половиною роки. Про це йдеться в повідомленні CNN.

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«Добре це чи погано, але ви стали одним із облич штурму 6 січня, і я думаю, вам це сподобалося», - зауважив під час винесенню вироку окружний суддя Крістофер Купер.

Річард Барнетт, також відомий як «Біго», згідно із судовими документами, вломився в кабінет Пелосі під час штурму й провів там 10 хвилин. Він пішов лише тоді, коли охоронці застосували проти нього хімічні реагенти. Барнетт зробив відоме фото з ногами на столі спікера та написав Пелосі записку, назвавши її нецензурним словом. У судових документах також зазначено, що Барнетт мав із собою електрошокер та взяв із кабінету конверт. Прокурори заявили, що він залишив Капітолій, показавши конверт іншим заколотникам як «трофей».

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«Я в шоці від думки, що могло статися, якби там був персонал або, не дай Боже, спікер», - зауважив суддя Купер.

Пізніше Барнетт пробрався до ротонди Капітолію та приєднався до заколотників, які намагалися силою витіснити правоохоронців.

Барнетт не розкаявся у своїх діях та заявив, що судова система обійшлася з ним несправедливо й тому оскаржуватиме вирок.

«Вони хочуть, щоби я каявся за те, чого я не робив. Очевидно, я оскаржуватиму цю справу», – зазначив він.

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Раніше рід час судового процесу Барнетт заявив, що натовп заштовхнув його в Капітолій під час бунту, а потім він шукав місце, щоби скористатися туалетом у будівлі, милуючись витворами мистецтва.