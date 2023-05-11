Генпрокурор США схвалив передачу Україні конфіскованих російських активів

Меррік Гарленд схвалив передачу конфіскованих коштів російського олігарха для використання в Україні

Генпрокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Мова йде про кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, які конфіскував суд США через звинувачення в ухилянні від санкцій.

Минулого року Міністерство юстиції звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, накладених на Росію після її вторгнення в Україну, заявивши, що він фінансував росіян, які сприяли сепаратизму в Криму.

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Тоді, за словами Гарланда, він також оголосив про «арешт мільйонів доларів з рахунку у фінансовій установі США, пов'язаних з порушенням Малофєєвим санкцій».

«Хоча це перше передання Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім», – сказав генпрокурор США Меррік Гарленд.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз за наполяганням кількох країн Східної Європи та Балтії скликав робочу групу для оцінки можливості отримання конфіскованих коштів Кремля для оплати реконструкції України.

До слова, уряд Швейцарії у середу дозволив розпочати процедуру конфіскації заморожених активів оточення експрезидента України Віктора Януковича на загальну суму понад 130 млн швейцарських франків (понад $140,5 млн).