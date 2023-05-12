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Марина Данилюк-Ярмолаєва

Суддя, яка залишилась людиною в умовах окупації

glavcom.ua
Наталя Стамбула
фото з відкритих джерел

Жінка перед власною смертю подумала про ЗСУ і мабутнє міста

Я писала про суддю Богомолову, яка здала трьох азовців ФСБ і цілеспрямовано відправила на підвал своїх проукраїнських колег.

Але для контрасту згадаємо нормальну суддю.

Наталя Стамбула – суддя у відставці Херсонського міського суду. Вона трохи не дочекалась звільнення свого міста і померла в окупації.

Перед смертю вона попросила чоловіка передати гроші на потреби ЗСУ. А саме через генерала Дмитра Марченка. Він виконав заповіт дружини і передав 10 тисяч доларів заощаджень жінки.

Марченко днями показував два авто, які в результаті купили для 406 бригади для бойових виїздів.

Це історія про те, як бути суддею в окупації. Але лишитись людиною. А ще кардинально інший підхід від кейсу Боголомолої. Бо тут людина перед власною смертю подумала про ЗСУ і мабутнє міста. Поки колега із Бердянська здавала людей на підвал і упивалась, яка вона молодець.

Спасибі пані Наталі посмертно за те, що лишилась людиною. А ще подяка чоловіку, який чесно подбав про ЗСУ.

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Джерело
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Теги: історія гроші суддя Херсон звільнення

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