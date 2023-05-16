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Зв’язок передвиборної кампанії Трампа з Росією. Спецпрокурор розкритикував розслідування ФБР

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зв’язок передвиборної кампанії Трампа з Росією. Спецпрокурор розкритикував розслідування ФБР
фото: Reuters

Дарем звинувачує ФБР у використанні нібито непроаналізованих та непідтверджених розвідувальних даних

Спеціальний прокурор США Джон Дарем опублікував звіт, у якому стверджує, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) не мало фактичних доказів для розслідування зв'язків між РФ та передвиборною кампанією Дональда Трампа у 2016 році. Про це повідомляє CNN.

За словами Дарема, ФБР не повинно було починати розслідування зв’язків між кампанією Трампа та Росією під час виборів президента США 2016 року, оскільки використовувало нібито необроблені, непроаналізовані та непідтверджені розвідувальні дані.

Ці висновки Дарема суперечать попереднім розслідуванням генерального інспектора міністерства юстиції США , який також виявив проблеми з розслідуванням, однак у грудні 2019 року дійшов висновку, що було достатньо підстав для його відкриття.

Як ідеться у звіті Дарема, з боку принаймні певних співробітників ФБР, які безпосередньо займалися справою Трампа, існувала схильність до початку розслідування проти експрезидента США. При цьому спецпрокурор не рекомендував висувати нові звинувачення щодо причетних до розслідування чи вносити будь-які зміни в роботу правоохоронних органів.

Зазначається, що ще у 2019 році тодішній генеральний прокурор США Вільям Барр доручив Джону Дарему проаналізувати джерело й підстави для проведення розслідування ймовірних зв’язків штабу Трампа з Росією.

Під час розслідування він домігся лише одного обвинувального вироку: юрист ФБР Кевін Клайнсміт визнав, що підробив електронного листа про ордер на стеження у справі Трампа, але завдяки зізнанню уник в’язниці.

Також у звіті Дарема висловлюється жаль стосовно нібито неоднакового підходу слідчих до кампаній Трампа та Гілларі Клінтон (представниці Демократичної партії).

«На відміну від відкриття ФБР повного розслідування щодо невідомих членів кампанії Трампа на основі сирої, непідтвердженої інформації, у цьому окремому випадку, пов’язаному з передбачуваним планом передвиборчої кампанії Клінтон, ФБР ніколи не починало жодного типу розслідування, не видавало жодних завдань, не використовувало жодних аналітичних заходів», – пише Дарем.

Нагадаємо, Дональд Трамп оскаржить вирок суду, згідно з яким експрезидента було визнано винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керрол, а також за наклеп на постраждалу. 

Напередодні колишньому президенту США Дональду Трамп суд Нью-Йорка оголосив обвинувачення. Зокрема, 76-річному Трампу інкримінують те, що він таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз за мовчання про їхній роман. Загалом обвинувачення налічує понад 30 пунктів. Експрезидентові США може загрожувати чотири роки в'язниці.

Теги: Дональд Трамп Гілларі Клінтон прокурор розслідування ФБР

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