Обстріл Костянтинівки, є загиблі та поранені діти (фото)

Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини

Російські окупаційні війська 13 травня вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості – серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

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За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, російські окупанти завдали удари по Гуляйполю в Запорізькій області.