Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Костянтинівки, є загиблі та поранені діти (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обстріл Костянтинівки, є загиблі та поранені діти (фото)
Окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч»
фото: Офіс генерального прокурора

Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини

Російські окупаційні війська 13 травня вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Обстріл Костянтинівки, є загиблі та поранені діти (фото) фото 1

Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості – серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

Обстріл Костянтинівки, є загиблі та поранені діти (фото) фото 2

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, російські окупанти завдали удари по Гуляйполю в Запорізькій області. 

Читайте також: Удар дронами по двох областях та керовані авіабомби на Херсонщині: ситуація в регіонах

 

Теги: окупанти прокурор розслідування місто поранення смерч

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марек допомогав Україні з осені 2022 року
Загинув польський волонтер, який потрапив під обстріл у Костянтинівці
28 березня, 07:43
Бачила тільки кров: поліцейські знайшли окуляри жінки, загиблої в Костянтинівці
Бачила тільки кров: поліцейські знайшли окуляри жінки, загиблої в Костянтинівці
3 квiтня, 22:05
Наслідки ворожих ударів по Донеччині
Ракетний удар по Костянтинівці та обстріли прикордоння: яка ситуація в регіонах
22 квiтня, 10:42

Події в Україні

У Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні (фото)
У Миколаєві чотирирічна дівчинка загинула на дитячому атракціоні (фото)
Нічна атака на Хмельниччину: кількість постраждалих суттєво зросла
Нічна атака на Хмельниччину: кількість постраждалих суттєво зросла
Обстріл Костянтинівки, є загиблі та поранені діти (фото)
Обстріл Костянтинівки, є загиблі та поранені діти (фото)
Знищення крейсера «Москва»: Залужний вказав на головну помилку росіян
Знищення крейсера «Москва»: Залужний вказав на головну помилку росіян
Справа у «заочному режимі»: суддю ексголови НБУ не відсторонили попри порушення
Справа у «заочному режимі»: суддю ексголови НБУ не відсторонили попри порушення
«Вагнера» привели нас и бросили»: окупант вийшов на позиції ЗСУ, щоб здатися в полон
«Вагнера» привели нас и бросили»: окупант вийшов на позиції ЗСУ, щоб здатися в полон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
19K
Атака на Хмельниччину: влада повідомила про прильоти (фото)
7827
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
7429
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
6770
«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)
5882
У Хмельницькому багато руйнувань і є поранені: наслідки нічного удару

Новини

Пролунали вибухи у Хмельницькому та на Львівщині (оновлено)
Сьогодні, 06:31
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
Сьогодні, 06:02
У Києві та низці областей понад дві години тривала повітряна тривога
Сьогодні, 04:55
Можливі короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 травня
Сьогодні, 04:22
В Києві та області лунають вибухи
Сьогодні, 03:37
У Миколаєві пролунали вибухи: є постраждалі (оновлено)
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту