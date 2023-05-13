Справа у «заочному режимі»: суддю ексголови НБУ не відсторонили попри порушення

За словами захисників Шевченка, суддя загалом майже 40 разів відхиляла абсолютно усі клопотання щодо можливості участі у засіданнях у режимі відеозв’язку, а також відмовлялася долучати до матеріалів справи довідки про місце проживання

Слідчій судді Вищого антикорупційного суду України, Мовчан Н. В, вдалося уникнути відсторонення від ведення так званої «справи проти колишнього голови НБУ», попри заявлені стороною захисту численні порушення. Про це повідомив колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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За словами його захисників, саме ця суддя загалом майже 40 разів відхиляла абсолютно усі клопотання щодо можливості участі Кирила Шевченка у засіданнях у режимі відеозв’язку, а також відмовлялася долучати до матеріалів справи довідки про його місце проживання. Тим самим штучно створюючи правові підстави для можливості переведення справи у «заочний режим», посилаючись на неможливість встановити місце перебування відповідача.

«Мною особисто та моїми адвокатами було подано понад 40 клопотань – і жодного із них не було задоволено! Елементарне долучення документів просто ігнорується. І цей підхід органів слідства та суду наочно ілюструє, чи можу я розраховувати на справедливе та безпристрасне правосуддя», – повідомив Кирило Шевченко.

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Переведення справи в заочний режим, на думку сторони захисту, повністю розв’яже руки детективам та прокурорам, адже знімаються усі юридичні запобіжники та численну кількість слідчих дій надалі можна буде проводити без участі й навіть без повідомлення підозрюваного.

«Для чого був цей пінг-понг? Відповідь очевидна: на наступному ж засіданні по суті «незаангажованим та неупередженим судом» буде робитися усе для прийняття рішення про переведення так званої «справи проти колишнього голови НБУ» у заочний режим. Це повністю розв‘яже руки стороні обвинувачення і водночас позбавить захист навіть примарної надії на справедливий суд. Далі рішення без зайвої уваги зі сторони преси та громадськості виноситимуться тоді, коли треба, і які треба «замовникам». Так виглядає політичне переслідування», – прогнозує колишній голова Нацбанку.

Нагадаємо, ще у квітні колишній голова НБУ Кирило Шевченко звернувся із відкритим публічним відеозверненням до ВАКС, НАБУ та САП, у якому заявив, що не мав і не має наміру ухилятися від суду та слідства. І наполягав на наданні йому можливості брати участь у засіданнях у форматі відеоконференції.