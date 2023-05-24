Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ засудили ще трьох інтернет-агентів Росії: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
СБУ засудили ще трьох інтернет-агентів Росії: деталі
тюремні строки отримали ще три інтернет-агенти РФ
фото: СБУ

У заборонених соцмережах вони публічно виправдовували воєнні злочини російських загарбників і ставили під сумнів існування Української державності

За матеріалами СБУ до п'яти с половиною та п'яти років позбавлення волі засудили трьох прокремлівських інтернет-агентів, які проводили інформаційно-підривну діяльність проти України. Про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

Суд призначив їм до пʼяти з половиною років ув’язнення.

Так, у Черкаській області засуджено рецидивіста, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже притягувався до кримінальної відповідальності за поширення ворожої пропаганди.

Зловмисник розміщував у російській соцмережі «Мой мир» дописи на підтримку ворога і захоплення частини території на сході та півдні України.

В Івано-Франківську тюремний строк отримала місцева жителька, яка публічно героїзувала російських загарбників та поширювала фейки про дії Сил оборони на фронті.

У Вінниці засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився житель обласного центру, який на власній сторінці в забороненій соцмережі «Одноклассники» схвалював збройну агресію РФ і закликав до наступальних дій проти українських захисників.

На підставі зібраних доказів усіх трьох зловмисників суд визнав винними за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За інформацією Офісу генерального прокурора, суд призначив жителю Черкаської області до п'яти с половиною років ув'язнення, з Вінниці до п'яти років ув'язнення.

За інформацією управління СБУ в Івано-Франківській області агітаторка з Івано-Франківська отримала до п'яти років ув'язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій, Івано-Франківській та Черкаській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру гендиректору «Уральських авіаліній»
Теги: Одноклассники інтернет прокурор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ВАКС змінив запобіжний захід меру Одеси Труханову
ВАКС змінив запобіжний захід меру Одеси Труханову
25 квiтня, 19:50
Совет федерации федерального собрания РФ поддержал полномасштабное вторжение в Украину
Всем российским сенаторам объявлено подозрение в ведении агрессивной войны против Украины
6 травня, 12:02
Пєсков повідомив Путіну, що «ведеться робота»
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
22 травня, 19:02
У Воронежі спалахнула масштабна пожежа
Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
23 травня, 06:41
Ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади
На Чернігівщині росіяни вбили підлітка, у Павлограді перебої з електрикою: ситуація в регіонах
2 травня, 13:18
Павлик подарував Катерині Реп'яховій спецперепустку, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві
Столична поліція покарала співака Віктора Павлика, який хизувався спецперепусткою
17 травня, 09:14
Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко
Держава повернула землі на березі Дніпра із незаконної власності Марченко
19 травня, 11:05
Слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення прокурору Каріму Хану
Ордер на арешт Путіна: Росія висунули звинувачення прокурору суду в Гаазі
21 травня, 21:59
Росія хоче порушити чергову угоду із Україною
Росія хоче розірвати угоду з Україною про використання Азовського моря
Вчора, 19:10

Події в Україні

25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
СБУ засудили ще трьох інтернет-агентів Росії: деталі
СБУ засудили ще трьох інтернет-агентів Росії: деталі
Український F-16 стане сигналом від світу, який послаблює Росію – звернення Зеленського
Український F-16 стане сигналом від світу, який послаблює Росію – звернення Зеленського
Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео)
Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео)
ПЦУ перейшла на новий календар та «Рамштайн-12». Головне за 24 травня
ПЦУ перейшла на новий календар та «Рамштайн-12». Головне за 24 травня
СБУ показала, як дрони-камікадзе знищують техніку окупантів (відео)
СБУ показала, як дрони-камікадзе знищують техніку окупантів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
53K
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
30K
«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку
23K
Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)
14K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
14K
Великий конфуз «маленького картографа» Путіна

Новини

У Києві та області оголошена повітряна тривога
Вчора, 23:46
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18
Прем’єр-міністр Грузії пояснив, чому не вводитиме санкції проти РФ
Вчора, 15:13
На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук
Вчора, 12:43
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Вчора, 11:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту