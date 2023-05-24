СБУ засудили ще трьох інтернет-агентів Росії: деталі

тюремні строки отримали ще три інтернет-агенти РФ

У заборонених соцмережах вони публічно виправдовували воєнні злочини російських загарбників і ставили під сумнів існування Української державності

За матеріалами СБУ до п'яти с половиною та п'яти років позбавлення волі засудили трьох прокремлівських інтернет-агентів, які проводили інформаційно-підривну діяльність проти України. Про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

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Суд призначив їм до пʼяти з половиною років ув’язнення.

Так, у Черкаській області засуджено рецидивіста, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже притягувався до кримінальної відповідальності за поширення ворожої пропаганди.

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Зловмисник розміщував у російській соцмережі «Мой мир» дописи на підтримку ворога і захоплення частини території на сході та півдні України.

В Івано-Франківську тюремний строк отримала місцева жителька, яка публічно героїзувала російських загарбників та поширювала фейки про дії Сил оборони на фронті.

У Вінниці засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився житель обласного центру, який на власній сторінці в забороненій соцмережі «Одноклассники» схвалював збройну агресію РФ і закликав до наступальних дій проти українських захисників.

На підставі зібраних доказів усіх трьох зловмисників суд визнав винними за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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За інформацією Офісу генерального прокурора, суд призначив жителю Черкаської області до п'яти с половиною років ув'язнення, з Вінниці до п'яти років ув'язнення.

За інформацією управління СБУ в Івано-Франківській області агітаторка з Івано-Франківська отримала до п'яти років ув'язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій, Івано-Франківській та Черкаській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.