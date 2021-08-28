Розвідка США опублікувала результати розслідування щодо походження коронавірусу
У звіті сказано, що коронавірус Covid-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю
У звіті сказано, що коронавірус Covid-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю. Єдиний точний висновок – розвідка досі не має єдиної думки стосовно походження коронавірусу.
Одна з версій – вірус передався від тварини до людини природним шляхом.
Друга версія – коронавірус виник в результаті витоку з лабораторії в Вухані (Китай).
На думку розвідки, обидві версії правдоподібні.
«Вивчивши всі розвіддані, розвідка США не має єдиної думки стосовно двох основних теорій походження коронавірусу Covid-19. Всі агенції розвідки вважають правдоподібними обидві теорії: передача від тварини людині та витік з лабораторії», – сказано у звіті.
При цьому, в розвідці не погодилися, що вірус – вид біологічної зброї.
«Ми вважаємо, що вірус не було розроблено, як біологічну зброю. Більшість розвідувальних відомств вважають таку версію малоймовірною… Навряд чи його було створено за допомогою генної інженерії», – пояснили в розвідці.
На думку розвідників, перші випадки зараження коронавірусом було зафіксовано не раніше листопада. Офіційно, пандемія розпочалася в грудні 2019 року з китайського міста Ухань. Також американська розвідка вважає, що китайські чиновники не знали про існування коронавірусу, поки не було офіційно зафіксовано перший випадок зараження.
Резюмуючи, в розвідці пояснили, що під час розслідування не отримали клінічних зразків та епідеміологічних даних перших зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19.
«Для остаточної оцінки, нам знадобиться співпраця з Китаєм. Однак Пекін продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, перешкоджає отриманню інформації, звинувачуючи при цьому інші країни, в тому числі США. Можливо, уряд Китаю сам не розуміє, куди може привести розслідування», – пояснили в розвідці.
Раніше стало відомо, що нова група ВООЗ почне розслідувати походження коронавірусу.
Також Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.
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