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    Розвідка США опублікувала результати розслідування щодо походження коронавірусу

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    Розвідка США не має єдиної думки стосовно двох основних теорій походження коронавірусу Covid-19 - Розвідка США опублікувала результати розслідування щодо походження коронавірусу
    Розвідка США не має єдиної думки стосовно двох основних теорій походження коронавірусу Covid-19
    Фото: АР

    У звіті сказано, що коронавірус Covid-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю

    Розвідка США (The United States Intelligence Community (IC) опублікувала нові дані, отримані в результаті дослідження щодо походження коронавірусу. Витяг опублікував Офіс Директора Національної розвідки США.

    У звіті сказано, що коронавірус Covid-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю. Єдиний точний висновок – розвідка досі не має єдиної думки стосовно походження коронавірусу.

    Одна з версій – вірус передався від тварини до людини природним шляхом.

    Друга версія – коронавірус виник в результаті витоку з лабораторії в Вухані (Китай).

    На думку розвідки, обидві версії правдоподібні.

    «Вивчивши всі розвіддані, розвідка США не має єдиної думки стосовно двох основних теорій походження коронавірусу Covid-19. Всі агенції розвідки вважають правдоподібними обидві теорії: передача від тварини людині та витік з лабораторії», – сказано у звіті.

    При цьому, в розвідці не погодилися, що вірус – вид біологічної зброї.

    «Ми вважаємо, що вірус не було розроблено, як біологічну зброю. Більшість розвідувальних відомств вважають таку версію малоймовірною… Навряд чи його було створено за допомогою генної інженерії», – пояснили в розвідці.

    На думку розвідників, перші випадки зараження коронавірусом було зафіксовано не раніше листопада. Офіційно, пандемія розпочалася в грудні 2019 року з китайського міста Ухань. Також американська розвідка вважає, що китайські чиновники не знали про існування коронавірусу, поки не було офіційно зафіксовано перший випадок зараження.

    Резюмуючи, в розвідці пояснили, що під час розслідування не отримали клінічних зразків та епідеміологічних даних перших зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19.

    «Для остаточної оцінки, нам знадобиться співпраця з Китаєм. Однак Пекін продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, перешкоджає отриманню інформації, звинувачуючи при цьому інші країни, в тому числі США. Можливо, уряд Китаю сам не розуміє, куди може привести розслідування», – пояснили в розвідці.

    Раніше стало відомо, що нова група ВООЗ почне розслідувати походження коронавірусу.

    Також Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.

    Тим часом українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19. Вже за тиждень-два за прогнозами науковців, в Україні щодня буде фіксуватися не менш 1300 нових хворих.

    Також, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс. Причиною тому назвали стрімке поширення штаму коронавірусу «Дельта».

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    Теги: розвідка США Китай тварини розслідування вірус ВООЗ коронавірус
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    Розвідка США опублікувала результати розслідування щодо походження коронавірусу