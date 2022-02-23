Під санкції ЄС потраплять три головні пропагандисти Путіна

До санкційного списку потрапили депутати Держдуми, які ініціювали процес визнання незалежності самопроголошених «ЛДНР»

До санкційного списку Євросоюзу, який має бути офіційно оприлюднений сьогодні, 23 лютого, потрапили, зокрема, офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на свої джерела в Єврокомісії.

Також під санкціями опинилися глава адміністрації президента РФ Антон Вайно, віцеспікер Держдуми Петро Толстой і міністр оборони Сергій Шойгу. Загалом, до санкційного списку, про який напередодні заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, потрапили 351 депутат Держдуми – всі, що ініціювали процес визнання незалежності самопроголошених «ЛДНР», 24 фізичні і три юридичні особи. Йдеться про банки «Росія», Зовнішекономбанк і Промзв’язокбанк.

Також йдеться про заморожування активів, якщо ці активи будуть виявлені в ЄС, також про заборону в'їзду до країн Євросоюзу і транзит через них.

Нагадаємо, Канада вводить нові санкції проти Росії через визнання нею псевдореспублік «ЛДНР». Санкції включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції з ОРДЛО.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР». Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе – через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР». 22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.