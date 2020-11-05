Американські вчені вперше виявили радіохвилі у Чумацькому Шляху

Вчені також виявили, що джерелом походження цих радіохвиль є галактичний магнітар

Астрофізики з Каліфорнійського інституту технології уперше виявили радіохвилі у галактиці Чумацький Шлях. Вони переконують, що це проливає нове світло на одну з таємниць Всесвіту. Про це повідомляє Science Alert.

За словами астрофізика Крістофера Боченека, сигнал відстежували протягом однієї мілісекунди (або 0,001 секунди). Енергія цих радіохвиль була схожою на енергію радіохвиль, які чутні поза галактикою Чумацький Шлях.

Вчені також виявили, що джерелом походження цих радіохвиль є галактичний магнітар (молода нейтронна зоря, які є найбільш магнітним об'єктом у Всесвіті) під назвою SGR 1935+2154.

Дослідники вже давно підозрювали, що джерелом радіохвиль є магнітари. Проте саме завдяки цьому відкриттю астрофізикам вдалося безпосередньо простежити сигнал назад до магнітару.

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