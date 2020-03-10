Американський постімпічмент. Які уроки має винести Україна? сша

Президент Сполученх Штатів Америки Дональд Трамп Фото: Reuters

Допоки вся «популярність» України у США буде обмежена питанням імпічменту президента, ми можемо втратити важливого союзника

Відтоді як Сенат США не підтримав імпічмент Дональда Трампа, оскільки не знайшлося потрібної кількости голосів для його відсторонення, пройшов місяць. Як відомо, чинного президента і головного претендента на повторне переобрання виправдали за всіма статтями звинувачення щодо зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. І хоч для американського суспільства та естеблішменту у цій історії можна поставити крапку, то для України вона може мати продовження, оскільки головним суперником Трампа все ще може стати демократ Джо Байден.

Питання нібито змови Трампа і тиску на компанію Burisma та сім’ю Байденів, а також його перешкоджанні наданню Україні військової та фінансової допомоги формувало левову частку всього процесу імпічменту. Україна була в американських новинах практично 24/7 - але це не була та «популярність», про яку можна мріяти.

Український наратив

В дискурсах різних партій та політиків Україна мала разюче різну роль у всьому процесі імпічменту. Для більшості демократів Україна стала лише «жертвою автократичного керівництва Трампа», проте в той же час демократи не виглядали надто схильними до прямої допомоги - звісно, жертву треба жаліти, але нічого більше.

З іншого боку, представники Республіканської партії не вбачали в діях президента та його соратників в Україні певних кримінальних мотивів. І саме республіканці найчастіше ставали ініціаторами фінансової допомоги та прямої допомоги Збройним Силам України - для більшості республіканців ми, перш за все, борці за незалежність проти російської агресії.

Що ж нам дає такий погляд на американське сприйняття України?

По-перше, хоча і існує певний біпартійний консенсус - що Україна є жертвою російської агресії і її так чи інакше треба підтримати - процес імпічменту над Трампом майже зламав загальне сприйняття. Співпраця українських посадовців та приватних осіб у переслідуванні політичних опонентів президента посприяла розвитку нової тези - іміджу України як корумпованої та «нечистої на руку» країни, який хоча і не отримав розвитку (на наше з вами щастя), але так чи інакше з’являвся в американському інфопросторі.

По-друге, після імпічменту ми знову опинилися перед цілою низкою невирішених питань: як тепер працювати з Трампом, з якої сторони себе позиціонувати у суспільній думці, як працювати з поляризованим Конгресом? І всі вони потребують доволі швидкої відповіді, адже якщо її не дамо ми, її дадуть за нас.

Посібник по нових американсько-українських відносинах

Отже, аби трохи відійти від імпічменту як основного українського нарративу в американській суспільній та політичній думці, потрібно використати досвід останніх декількох місяців і винести конкретні уроки на майбутнє.

1. Ширший профіль співпраці – завжди добре, особливо після секторальних скандалів

В цьому імпічменті питання нелегальної співпраці між представниками урядів Сполучених Штатів та України було підв’язана так чи інакше до надання нам військової допомоги (хоча вона і була одобрена Конгресом). В часи, коли дуже сильно буксує те чи те питання – військова допомога, наприклад, – вдалим кроком буде нарівні із стандартною лінією відносин продовжити вести й інші проекти, а за можливості відкрити і нові.

В цьому активну роль може відіграти «дипломатія другого треку» – експертна, соціальна, організаційна (вся та, яка відбуваєтсья за межами офіційного міждержавного дискурсу). Зважаючи на кількість американських програм та фондів в Україні, це не важко розвинути. Як-не-як, а позитивний тон у відносинах з ключовим союзником має бути, навіть на фоні непорозуміння.

2. Треба вміти виносити деякі питання за дужки загальних відносин...

Ця теза, скоріше, є підкріпленням до попередньої. Якщо відносини із союзником в певний момент взяли негативний крен, або якщо прямо зараз питання неможливе до узгодження, треба бути мобільніше і перейти на узгоджені та перспективні напрямки.

3. …але не відпускати важливого!

Винесення за дужки не має означати забуття. Це, перш за все, виважена та зрозуміла позиція в переговорах. Як приклад – розіграна карта військової допомоги, визначеної Конгресом та заблокованої Трампом. Перечекавши момент, поки це питання було надто гарячим для його правильного просування, ми таки змогли на ньому знову наголосити і продавити, як тільки умови стали більш сприятливі. При цьому нових поступок у справах Трампа не відбулося, тож де-факто позиції ми відстояли.

4. Не встрявати на державному рівні у партійні ігри

По-перше, це свідчить про не дуже високий рівень контактів. По-друге, в бі-партійній системі підігравання будь-якій з партій, особливо перед виборами, може стати занадто ризиковою ставкою. Навіть якщо вона і зіграє, це автоматично налаштує проти нас значну частину американців - виборців та прихильників іншої партії.

Спроба «промаху» у виборах 2016 року має навчити: офіційна влада має втриматися від подібної спокуси на цьогорічних - американські президентські перегони бувають непередбачуваними, це факт, а тому набираємось терпіння.

Що далі?

Призначення професійного дипломата пана Єльченко новим послом у Вашингтоні має стати знаком інтенсифікації відносин та загалом зацікавленості нашої країни у якісних відносинах.

В той же час потрібно практично добиватися призначення нового посла Сполучених Штатів до України – як для кращого контакту та статусу відносин, так і для якнайскорішого нівелювання наслідків справи Йованович (а буквально - конфлікту між пані посол та президентом Трампом).

По-третє, американська адміністрація робить очевидні кроки до більшої військової співпраці з Україною (все більше говорять про нові контракти на закупівлю зброї, спільні навчання тощо). Цей типово республіканський ажіотаж треба підтримати і показати нашу готовність до ще ширшої співпраці – врешті решт, наші збройні сили досягли значного потенціалу та досвіду за останні шість років.

Допоки вся «популярність» України в Сполучених Штатах буде обмежена питанням імпічменту президента-республіканця, ми будемо перебувати в зоні ризику зриву наших відносин та втрати важливого союзника. Тому покращення цих відносин слід вважати однією з наших пріоритетних задач на найближчі місяці.

Олександр Краєв, для «Главкома»



