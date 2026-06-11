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Кремль хоче змусити пенсіонерів заробляти собі на старість – розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кремль хоче змусити пенсіонерів заробляти собі на старість – розвідка
Близько семи із 40 млн російських пенсіонерів досі працюють
фото ілюстративне

СЗРУ: якщо експеримент вдасться, Держдума знову поставить питання про «адаптацію» пенсійної системи

Кремль планує залучити мільйони пенсіонерів до ринку праці – як резерв робочої сили та спосіб зекономити на держбюджеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Нині з 40,3 млн російських пенсіонерів близько 7 млн продовжують працювати. Решту Кремль розраховує поступово повернути до трудового строю. Глава Мінекономрозвитку РФ Максим Рєшєтніков вже заявив, що влада планує частково вирішувати проблему кадрового дефіциту через працевлаштування пенсіонерів і людей передпенсійного віку – їм обіцяють перекваліфікацію, короткі курси та гнучкі графіки.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що країна ніколи раніше не відчувала такого гострого дефіциту робочої сили. Найгостріша нестача кадрів – у робітничих спеціальностях, на виробництвах, у медицині та логістиці.

Цинізм із цифрами

Середня тривалість життя в Росії становить близько 74 років – у Москві трохи більше, 79, а на Далекому Сході та в Сибіру – лише 66. Тобто «друга молодість» на пенсії для частини росіян триватиме буквально кілька років.

На думку СЗРУ, навіть формальне залучення літніх людей до ринку праці дозволить Кремлю продемонструвати суспільству «ефективність» такого трудового ресурсу. А далі спрацює знайома логіка: якщо пенсіонери працюють – пенсії їм не так уже й потрібні.

Що далі

Якщо до початку 2027 року експеримент із зайнятістю пенсіонерів дасть хоч якийсь результат, Держдума РФ готова знову порушити питання про «необхідність адаптації пенсійної системи до демографічних реалій». Росіянам це подадуть як «вимушений захід» – мовляв, населення само довело, що хоче працювати довше.

Це не перша спроба Кремля вирішити демографічні проблеми за рахунок самих громадян. У 2018 році влада вже підвищила пенсійний вік – для чоловіків до 65 років, для жінок до 60, – попри масові протести.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що ринок праці в Росії обвалився: на одне місце припадає 47 кандидатів. А тим часом, економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля. 

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Теги: росія пенсіонери економіка ринок пенсія влада населення

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