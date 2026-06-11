Nike та бренд путініста Рубчінського випускають спільні кросівки

Бренд Rassvet просуває пострадянську естетику та кирилицю і базується в Парижі, хоча його співзасновник публічно підтримав окупацію Криму

Nike анонсував випуск кросівок у колаборації зі скейтбординговим брендом Rassvet, одним із засновників якого є російський дизайнер Гоша Рубчінський – прихильник анексії Криму, який систематично використовував радянську символіку у своїх проєктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на United24 Media.

Що за кросівки та коли вийдуть

Nike представив модель Nike SB Zoom Tennis Classic x Rassvet у синьо-чорній кольоровій гамі Blue Void/Sail. Кросівки мають шкіряний верх із градієнтним переходом від насиченого синього до чорного, амортизацію Zoom Air і елементи конструкції, адаптовані для скейтбордингу. Колаборація також передбачає подвійний логотип, металевий брелок та чотири набори шнурків. Старт продажів запланований на літо 2026 року.

Бренд Rassvet заснували 2016 року Гоша Рубчінський та скейтбордист Толя Тітаєв. Хоча компанія базується у Парижі, вона активно просуває ностальгію за пострадянським простором, використовує кирилицю в написах і позиціонує себе як голос «краси російської молоді» для Заходу.

Хто такий Гоша Рубчінський

Рубчінський здобув популярність у 2016–2017 роках, коли запустив моду на кирилицю серед зірок першої величини. Його футболки з написами «Россия» та радянськими гербами носили Джастін Бібер, Ріта Ора, Тревіс Скотт і Тімоті Шаламе.

У 2014 році дизайнер публічно підтримав незаконну анексію Криму Росією. У 2018-му його звинуватили в переписці з неповнолітніми та вимаганні відвертих фото нібито під виглядом кастингу – тоді він відкидав звинувачення. Після цього скандалу бренд Рубчінського фактично зупинився, а сам він зник із публічного простору.

У 2023 році він повернувся, обійнявши посаду головного дизайнера бренду Yeezy репера Каньє Веста, і випустив лінійку «Чорні пси» з написами кирилицею. На початку 2025 року Рубчінський розірвав контракт із Вестом і перезапустив власний бренд. Того ж року в Лондоні він представив фотопроєкт «День перемоги», який розкритикували за романтизацію радянського мілітаризму та «загадкової російської душі».

Nike і Росія: хронологія

На тлі анонсу колаборації показовою виглядає позиція самого Nike у перші місяці повномасштабного вторгнення: у 2022 році компанія закрила власні магазини в РФ, обмежила доступ до онлайн-сервісів для росіян і припинила угоду франшизи з партнером Inventive Retail Group, яка управляла 36 магазинами в Росії. Президент України Володимир Зеленський тоді особисто подзвонив до компанії та подякував за «правильне рішення».

Нагадаємо, у 2022 році Nike розірвав спонсорський контракт із московським «Спартаком» після того, як УЄФА відсторонив клуб від єврокубків через російську агресію проти України.

До слова, Каньє Вест, із яким Рубчінський співпрацював у рамках Yeezy, відомий антисемітськими висловлюваннями та публічним вихвалянням Адольфа Гітлера. Через це низка європейських майданчиків скасувала його концерти – зокрема «Базель» відмовив реперу у виступі на своїй арені.