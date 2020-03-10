Американці готують «розумний» військовий човен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Boeing CLAWS

В США презентували військовий підводний човен, яким керує штучний інтелект

У 2023 році на озброєні військових США може з’явитися перший в світі «розумний» підводний човен. Він вміє самостійно приймати рішення та атакувати ворога.

Розробкою новинки займається Boeing та військово-морський флот США. Човном керує штучний інтелект.

Управління військово-морських досліджень називає цей проект CLAWS ( «Кігті»). В офіційних документах його описують, як автономну систему підводної зброї для таємного використання.

Підводний човен Boeing

Видання New Scientist зазначає, що раніше флот Великобританії заявив про плани використовувати штучного інтелекту для управління флотом роботизованих підводних човнів, які будуть прокладати оптимальний курс і знищувати підводні міни.