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Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни
Путін затвердив новий механізм покарання
фото: АР

Закон набуде чинності 1 вересня 2026 року

Російський агресор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майно громадян, обвинувачених у правопорушеннях, що російська влада трактує як такі, що вчинені «проти інтересів Росії». Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Зокрема, йдеться про справи щодо поширення так званих «фейків» про російську армію, її «дискредитації», участі в діяльності «небажаних організацій», порушення правил діяльності «іноагентів», проявів «неповаги до влади», а також окремих порушень, пов’язаних із трактуванням історичних подій.

Арешт майна та коштів може застосовуватися вже на етапі складання адміністративного протоколу, ще до винесення судового рішення. Закон набуде чинності 1 вересня 2026 року. 

Раніше губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков запропонував заборонити навчатися у вищих навчальних закладах держави й технікумах підліткам, які вчинили щодо армії та влади «протиправні дії». 

До слова, Володимир Путін своїм указом встановив штатну чисельність російської армії на рівні 2,4 млн чоловік, з яких 1,5 млн – військовослужбовці. 

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 10 червня 2026 року. РФ у війні з Україною станом на 10 червня втратила близько 1 377 510 особового складу.

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Теги: путін закон майно росіяни

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