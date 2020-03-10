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    Україна виплатила 1 млрд грн за поразки у Європейському суді з прав людини (документ)

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    Європейський суд з прав людини - Україна виплатила 1 млрд грн за поразки у Європейському суді з прав людини (документ)
    Європейський суд з прав людини

    Сума пені за несвоєчасне виконання рішень Європейського суду становила 38 млн гривень

    Починаючи з 2015 року, Україна виплатила 1 млрд 52 млн гривень за результатами розгляду справ у Європейському суді з прав людини.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь міністра юстиції Дениса Малюськи.

    Найбільші суми припали на 2015–2016 роки – 560,30 млн грн і 369,12 млн грн, відповідно.

    Крім цього, Україна переказала 38 млн грн пені за несвоєчасне виконання рішень Європейського суду.

    За даними Мін’юсту, у 2019 році на розгляді Європейського суду з прав людини перебувало 8833 заяви проти України. З них 6800 заяв стосувалися подій на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.


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    «Йдеться про всі заяви, які перебувають у провадженні Європейського суду, навіть ті, у яких Європейський суд ухвалив рішення, але воно не набуло статусу остаточного. Станом на 20 лютого 2020 року Україна перебуває на третьому місці серед держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї за кількістю справ, які перебувають на розгляді в Європейському суді», – сказано у відповіді міністра юстиції.

    суд Міністерство юстиції держава Україна Денис Малюська
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