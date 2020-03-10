Одужання від коронавірусу COVID-19 може зайняти до шести тижнів, – ВООЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людям, які мають важку форму хвороби, можуть знадобитися місяці для лікування, зазначили в організації

Для повного одужання від хвороби, спричиненої новим китайським коронавірусом, необхідно кілька тижнів. Про це під час брифінгу 9 березня повідомив виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майк Раян, повідомляє CNN.

«Щоб одужати від цієї хвороби, потрібно до шести тижнів. Людям, які мають важку форму хвороби, можуть знадобитися місяці для лікування», – зазначив Раян.

За його словами, факт одужання підтверджують тоді, коли в пацієнта немає симптомів, а два послідовні тести на вірус дають негативний результат.

Він підкреслив, що в різних країнах одужання лікарі можуть трактувати по-різному.

На сьогодні немає спеціальних ліків для лікування коронавірусної хвороби, але інфіковані можуть одужувати за умови належного симптоматичного лікування. Пацієнтам із важкою формою хвороби, за рекомендаціями ВООЗ, мають надавати оптимізовану підтримувальну допомогу, нагадує телеканал.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в китайському Ухані.

Як повідомлялося, вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом.

Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

8 березня у Польщі повідомили про два нові випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також у Італії кількість жертв у результаті інфікування коронавірусом у неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус COVID-19 тести показали негативний результат.